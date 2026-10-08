Giá cà phê hôm nay 8.10: Trong nước tăng, thế giới bật mạnh

Thị trường cà phê trong nước tiếp tục có tín hiệu tích cực khi giá thu mua tại các vùng trọng điểm đồng loạt nhích lên. Cùng lúc, Robusta và Arabica trên thị trường thế giới vừa trải qua một phiên tăng mạnh.

Hình minh họa.

Giá cà phê trong nước tăng, cao nhất 94.400 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 8.10.2026 tại các vùng sản xuất trọng điểm ghi nhận xu hướng tăng. Mức giá trung bình được công bố ở 94.300 đồng/kg, tăng 300 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk, cà phê được thu mua ở mức 94.200 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg. Gia Lai cũng có mức giá 94.200 đồng/kg, tăng tương ứng 200 đồng/kg.

Lâm Đồng tiếp tục là khu vực có mức thu mua thấp nhất trong nhóm khảo sát, đạt 93.600 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg.

Đáng chú ý, Đắk Nông (Lâm Đồng mới) tăng 400 đồng/kg lên 94.400 đồng/kg, qua đó trở thành khu vực có giá cao nhất.

Mặt bằng giá hiện dao động trong khoảng 93.600 - 94.400 đồng/kg. Chênh lệch giữa mức cao nhất và thấp nhất khoảng 800 đồng/kg.

Đáng chú ý, mức tăng tại Đắk Nông (Lâm Đồng mới) mạnh hơn các khu vực còn lại, giúp giá tại đây vượt Đắk Lắk và Gia Lai khoảng 200 đồng/kg.

Robusta và Arabica thế giới đồng loạt tăng mạnh

Thị trường cà phê thế giới vừa ghi nhận một phiên tăng đáng chú ý trên cả hai sàn giao dịch lớn.

Robusta London kỳ hạn 11.2026 đạt 3.590 USD/tấn, tăng 62 USD, tương đương 1,76%. Trong phiên, hợp đồng này có lúc lên 3.616 USD/tấn.

Các kỳ hạn xa hơn cũng đồng loạt tăng. Kỳ hạn 1.2027 đạt 3.577 USD/tấn, tăng 65 USD; kỳ hạn 3.2027 lên 3.559 USD/tấn, tăng 67 USD.

Arabica tại New York có mức tăng mạnh hơn. Hợp đồng kỳ hạn 3.2027 đạt 295,85 US cent/lb, tăng 11,55 cent, tương đương 4,06%.

Kỳ hạn 5.2027 tăng 11,60 cent lên 292,50 US cent/lb, trong khi kỳ hạn 7.2027 đạt 289,95 US cent/lb, tăng 11,40 cent.

Việc cả Robusta và Arabica cùng tăng mạnh tạo thêm lực hỗ trợ tâm lý cho thị trường trong nước, nhất là khi giá cà phê Tây Nguyên đang duy trì trên vùng 93.000 đồng/kg.

Mốc 95.000 đồng/kg lại được chú ý

Với mức cao nhất hiện đạt 94.400 đồng/kg, giá cà phê trong nước chỉ còn cách mốc 95.000 đồng/kg khoảng 600 đồng.

Đà tăng mạnh của Robusta và Arabica trong phiên gần nhất là yếu tố hỗ trợ đáng chú ý. Nếu giá thế giới tiếp tục giữ được xu hướng tích cực, thị trường nội địa có cơ hội duy trì mặt bằng hiện nay hoặc tiến gần hơn tới ngưỡng 95.000 đồng/kg.

Tuy nhiên, thị trường đang bước vào thời điểm nguồn cung vụ mới tại Tây Nguyên tăng dần. Khi hoạt động thu hoạch được đẩy nhanh, lượng hàng đưa ra thị trường lớn hơn có thể tạo áp lực lên giá.

Do đó, những phiên tới có thể tiếp tục xuất hiện trạng thái giằng co giữa lực hỗ trợ từ thị trường thế giới và áp lực nguồn cung vụ mới. Diễn biến Robusta London vẫn là một trong những chỉ báo quan trọng đối với giá cà phê trong nước.