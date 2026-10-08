Giá cà phê hôm nay 8/10: Giá giảm mạnh do nguồn cung từ Brazil tăng cao

Giá cà phê hôm nay ngày 8/10/2026 tại thị trường trong nước

Giá cà phêhôm nay tại khu vực Tây Nguyên ổn định, hiện ở quanh mốc 94.300 đồng/kg. Cụ thể:

Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk hiện ở mức 94.200 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng hiện ở mức 93.600 - 94.400 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai hiện ở mức 94.200 đồng/kg.

Lưu ý: Các mức giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch…

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Giá cà phê hôm nay ngày 8/10/2026 tại thị trường thế giới

Theo dữ liệu mới nhất, giá cà phê thế giới đồng loạt giảm trên 2 sàn giao dịch lớn so với hôm qua. Cụ thể:

Trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2026 đi ngang so với hôm qua, hiện ở mức 3.485 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2027 giảm 108 USD/tấn, đạt 3.469 USD/tấn.

Tương tự, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2026 trên sàn giao dịch New York giảm 11,75 US cent/pound so với hôm qua, hiện ở mức 292,70 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 10,95 US cent/pound, đạt 284,90 US cent/pound.

Giá cà phê thế giới giảm mạnh, xóa sạch mức tăng của phiên trước, trong bối cảnh thị trường chịu sức ép từ hoạt động bán thanh lý các vị thế mua. Nguyên nhân chính đến từ những tín hiệu cho thấy nguồn cung cà phê Brazil đang gia tăng nhanh, làm giảm lo ngại về tình trạng thiếu hụt nguồn cung trong ngắn hạn.

Theo số liệu của Chính phủ Brazil, tháng 9/2026, nước này xuất khẩu 235.800 tấn cà phê nhân xanh, tương đương khoảng 3,93 triệu bao loại 60 kg. Đây là mức xuất khẩu cao nhất trong 20 tháng và tăng 20% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, trong 2 tháng đầu niên vụ 2026-2027, tổng xuất khẩu cà phê nhân xanh của Brazil đạt 6,50 triệu bao, tăng 21,2% so với cùng kỳ niên vụ trước. Trong đó, xuất khẩu Arabica đạt 4,69 triệu bao, tăng 9,79%; Robusta Conilon đạt 1,80 triệu bao, tăng tới 66,46%.

Diễn biến này cho thấy nguồn cung từ Brazil, đặc biệt là Robusta, đang được đưa ra thị trường với tốc độ khá mạnh. Brazil vốn là quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới, vì vậy sự gia tăng xuất khẩu từ nước này có tác động đáng kể đến cân đối cung - cầu toàn cầu và tâm lý của giới đầu tư.

Bên cạnh yếu tố nguồn cung thực tế, thị trường còn chịu sức ép từ triển vọng dư cung. Các nhà phân tích tại Hedgepoint Global Markets ước tính thị trường cà phê toàn cầu có thể dư thừa khoảng 8,9 triệu bao trong niên vụ hiện tại. Nếu dự báo này tiếp tục được củng cố, kỳ vọng nguồn cung dồi dào có thể hạn chế khả năng tăng giá trong thời gian tới.

Tuy nhiên, mức giảm của giá cà phê cũng cần được nhìn nhận trong bối cảnh thị trường vẫn chịu tác động từ thời tiết, tiến độ thu hoạch và triển vọng sản lượng tại các vùng trồng lớn. Do đó, diễn biến xuất khẩu của Brazil trong những tháng tới sẽ là một trong những yếu tố quan trọng quyết định xu hướng giá.

Nhìn chung, áp lực giảm giá hiện tập trung ở hai yếu tố: nguồn cung Brazil tăng mạnh và triển vọng dư cung toàn cầu. Trong ngắn hạn, những tín hiệu này có thể khiến thị trường tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh, đặc biệt nếu tốc độ xuất khẩu của Brazil duy trì ở mức cao.