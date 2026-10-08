Giá cà phê hôm nay 8/10: Đứt chuỗi tăng 3 phiên liên tiếp khi nguồn cung Brazil gia tăng

Trên sàn London, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 11/2026 giảm 94 USD/tấn (-2,62%) xuống 3.496 USD/tấn; Giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 01/2026 giảm 100 USD/tấn (-2,8%) xuống 3.477 USD/tấn; Kỳ hạn giao tháng 03/2027 giá giảm 93 USD/tấn (-2,61%) xuống 3.466 USD/tấn; Các kỳ hạn khác giá giảm 90-93 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê arabica giao tháng 3/2026 giảm 11,75 US cent/pound (-3,86%) xuống 292,7 US cent/pound; Giá cà phê giao tháng 5/2026 giảm 10,95 US cent/pound (-3,7%) xuống 284,9 US cent/pound; Kỳ hạn giao tháng 7/2026 giá giả 10,8 US cent/pound (-3,69%) xuống 281,7 US cent/pound. Các kỳ hạn khác giá đều giảm 10,95 US cent/pound.

Trên thị trường, áp lực bán gia tăng sau khi Bộ Thương mại Brazil công bố số liệu cho thấy xuất khẩu cà phê đang cải thiện rõ rệt. Thông tin này làm gia tăng lo ngại về nguồn cung cà phê Brazil và thúc đẩy hoạt động tất toán các vị thế mua sau đợt tăng giá đầu phiên.

Xuất khẩu cà phê Brazil trong tháng 9 đạt 3,93 triệu bao, mức cao thứ 2 từ trước đến nay đối với riêng tháng này.

Theo số liệu chính phủ công bố hôm thứ Ba, xuất khẩu cà phê nhân của Brazil trong tháng 9 đạt tổng cộng 235.800 tấn, tương đương 3,93 triệu bao loại 60 kg, mức cao nhất trong 20 tháng.

Xuất khẩu của Brazil tăng 20,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Kim ngạch xuất khẩu cà phê của Brazil đạt 1,29 tỷ USD trong tháng 9, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng xuất khẩu tăng đã bù đắp nhiều hơn mức giảm 9,8% của giá bán bình quân.

Trước đó, giá cà phê được hỗ trợ khi đồng nội tệ real Brazil tăng lên mức cao nhất trong 4,75 tháng so với USD vào ngày 6/10. Đồng real mạnh làm giảm doanh thu quy đổi sang nội tệ của các nhà sản xuất khi bán cà phê ra nước ngoài, qua đó có thể khiến nông dân giảm động lực bán.

Tuy nhiên, tác động hỗ trợ này nhanh chóng bị lấn át bởi triển vọng nguồn cung lớn hơn. Số liệu xuất khẩu mới nhất cho thấy lượng cà phê Brazil được đưa ra thị trường vẫn ở mức cao, làm gia tăng áp lực đối với giá trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu dồi dào.

Thị trường cũng đang theo dõi sát vị thế của các quỹ. Báo cáo Cam kết của các nhà giao dịch (COT) công bố ngày 3/10 cho thấy các quỹ đã tăng vị thế bán ròng đối với cà phê robusta thêm 2.658 hợp đồng trong tuần kết thúc ngày 29/9, đưa vị thế bán ròng lên 3.959 hợp đồng, mức cao nhất trong 13 tháng.

Lượng vị thế bán ròng lớn có thể tạo thêm biến động cho giá. Nếu thị trường xuất hiện các yếu tố hỗ trợ đủ mạnh, việc các quỹ mua lại những hợp đồng đã bán trước đó có thể tạo lực đẩy đáng kể cho giá thông qua hoạt động đóng vị thế bán.

Ở chiều ngược lại, tồn kho arabica tại các kho được ICE chứng nhận vẫn là một yếu tố hỗ trợ. Lượng tồn kho này giảm xuống 217.646 bao vào ngày 15/9, mức thấp nhất trong 27 năm, trước khi phục hồi lên 260.654 bao vào ngày 1/10, mức cao nhất trong 2 tháng.

Đối với robusta, diễn biến tồn kho lại gây sức ép lên giá. Tồn kho robusta tại ICE tăng lên 5.398 lô vào ngày 24/9, mức cao nhất trong 10 tháng, cho thấy nguồn cung giao ngay của loại cà phê này đang dồi dào hơn.