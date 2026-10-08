Giá cà phê hôm nay 8/10/2026: Tăng trở lại, cao nhất 94.400 đồng/kg

Giá cà phê bước vào ngày 8/10 với tín hiệu tích cực ở cả thị trường trong nước và quốc tế. Tây Nguyên ghi nhận mức tăng 200–400 đồng/kg, còn Arabica New York có phiên tăng hơn 4%, tạo thêm lực hỗ trợ cho tâm lý thị trường.

Hình minh họa.

Thị trường hôm nay (7/10): Giá cà phê ở mức 94.000 đồng/kg, hồ tiêu neo cao

Giá cà phê trong nước hôm nay (7/10) tiếp tục đi ngang. Hiện giá trung bình tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên trong khoảng 93.400 - 94.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu không ghi nhận biến động mới, với giá thu mua dao động từ 136.500 - 140.500 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước cao nhất 94.400 đồng/kg

Giá thu mua tại các vùng trọng điểm hiện dao động từ 93.600–94.400 đồng/kg. Mức bình quân tham khảo được thị trường công bố khoảng 94.300 đồng/kg.

Đắk Nông (Lâm Đồng mới) có mức tăng mạnh nhất 400 đồng/kg, lên 94.400 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng tăng 200 đồng/kg, đạt 94.200 đồng/kg. Lâm Đồng tăng 200 đồng/kg lên 93.600 đồng/kg.

Sau giai đoạn đi ngang quanh 94.000 đồng/kg, thị trường nội địa đã có bước nhích lên. Tuy nhiên, mức tăng vẫn khá thận trọng khi Tây Nguyên đang tiến gần hơn tới vụ thu hoạch mới.

Robusta tăng mạnh, Arabica bật hơn 4%

Trên sàn London, Robusta kỳ hạn tháng 11/2026 tăng 62 USD, tương đương 1,76%, lên 3.590 USD/tấn. Kỳ hạn tháng 1/2027 tăng 65 USD lên 3.577 USD/tấn, còn tháng 3/2027 tăng 67 USD, đạt 3.559 USD/tấn.

Arabica New York tăng mạnh hơn. Kỳ hạn tháng 3/2027 đạt 295,85 US cent/lb, tăng 11,55 cent, tương đương 4,06%. Kỳ hạn tháng 5/2027 tăng 4,13% lên 292,50 US cent/lb, trong khi tháng 7/2027 đạt 289,95 US cent/lb.

Đây là mức tăng đáng chú ý sau chuỗi phiên biến động mạnh của thị trường. Lo ngại thời tiết tại Brazil, lượng tồn kho trên các sàn ở mức thấp và diễn biến đồng real đang tạo lực hỗ trợ cho giá.

Giá trong nước có thể tiếp tục giằng co vùng cao

Đà tăng mạnh của Robusta và Arabica giúp giá cà phê Tây Nguyên có thêm điểm tựa. Dù vậy, thị trường trong nước đang bước vào giai đoạn nguồn cung vụ mới bắt đầu được chú ý nhiều hơn.

Khi hoạt động thu hoạch tăng dần, lượng hàng đưa ra thị trường có thể tạo sức ép lên giá. Ở chiều ngược lại, nếu Robusta London tiếp tục duy trì vùng trên 3.500 USD/tấn và Arabica giữ đà tăng, giá nội địa có khả năng vẫn được hỗ trợ quanh vùng 94.000 đồng/kg.

Trong ngắn hạn, thị trường nhiều khả năng tiếp tục biến động theo diễn biến thời tiết tại Brazil, tiến độ thu hoạch ở Việt Nam và dòng tiền trên hai sàn kỳ hạn.