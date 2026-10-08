Giá cà phê hôm nay 8/10/2026: Đồng loạt giảm 1.400 đồng/kg, Robusta thế giới lao dốc hơn 100 USD/tấn

Giá cà phê trong nước hôm nay 8/10: Cao nhất 93.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước ngày 8/10/2026 ghi nhận đợt giảm mạnh tại các vùng thu mua trọng điểm Tây Nguyên. Theo bảng giá cập nhật, cà phê nhân xô hiện dao động từ 92.200 – 93.000 đồng/kg, đồng loạt giảm 1.400 đồng/kg so với lần cập nhật trước. Mặt bằng giá bình quân của bốn khu vực khảo sát đạt khoảng 92.700 đồng/kg.

Tại khu vực Lâm Đồng (địa bàn Lâm Đồng trước sáp nhập), giá cà phê được thu mua ở mức 92.200 đồng/kg, giảm 1.400 đồng/kg. Đây là mức giá thấp nhất trong các khu vực được khảo sát.

Tại Đắk Lắk, giá cà phê hôm nay đạt 92.800 đồng/kg, giảm 1.400 đồng/kg so với lần cập nhật trước. Mức giá này tương đương với khu vực Gia Lai.

Tại Gia Lai, cà phê nhân xô cũng được giao dịch quanh mức 92.800 đồng/kg, sau khi giảm 1.400 đồng/kg. Diễn biến giảm cho thấy áp lực điều chỉnh đã xuất hiện đồng loạt tại các vùng sản xuất cà phê chính.

Đáng chú ý, khu vực Đắk Nông (thuộc tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập) tiếp tục ghi nhận mức thu mua cao nhất, đạt 93.000 đồng/kg, dù đã giảm 1.400 đồng/kg. Giá tại đây cao hơn 800 đồng/kg so với khu vực Lâm Đồng cũ và 200 đồng/kg so với Đắk Lắk, Gia Lai.

Mức giá mang tính tham khảo theo các vùng thu mua truyền thống, không đại diện cho giá bình quân toàn tỉnh sau sáp nhập.

So với mức giá trước khi điều chỉnh, thị trường cà phê nội địa đã đánh mất 1.400 đồng trên mỗi kg chỉ sau một lần cập nhật. Mức giảm này đưa giá cà phê tại cả bốn vùng khảo sát xuống dưới ngưỡng 94.000 đồng/kg.

Đối với người trồng cà phê, biến động hiện tại đặc biệt đáng chú ý khi các vùng sản xuất Tây Nguyên đang bước vào giai đoạn chuẩn bị thu hoạch vụ mới. Mức giá thu mua trong thời gian tới có thể tiếp tục chịu tác động từ nguồn cung trong nước và diễn biến trên thị trường thế giới.

Giá cà phê rang xay tham khảo: Robusta Honey gần 230.000 đồng/kg

Bên cạnh cà phê nhân xô, thị trường cà phê rang xay có mặt bằng giá cao hơn đáng kể do phát sinh chi phí chế biến, hao hụt sau rang, phân loại, đóng gói và vận chuyển.

Theo bảng giá tham khảo cập nhật ngày 7/10/2026, cà phê Robusta S18 Clean được ghi nhận ở mức 163.800 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg so với lần cập nhật trước.

Robusta chất lượng cao CLC có giá 176.500 đồng/kg, tăng 1.600 đồng/kg. Cà phê Culi S18 Clean đạt 174.900 đồng/kg, cũng tăng 1.600 đồng/kg.

Ở nhóm sản phẩm có giá cao hơn, Robusta Honey được tham khảo ở mức 229.800 đồng/kg, tăng 1.500 đồng/kg. Arabica Clean đạt 230.900 đồng/kg, tăng 1.500 đồng/kg.

Đáng chú ý, Arabica chất lượng cao CLC có mức giá tham khảo 290.800 đồng/kg, cao nhất trong các sản phẩm khảo sát và không thay đổi so với lần cập nhật trước.

Bảng giá rang xay là mức tham khảo dành cho quán cà phê, nhà rang xay và đại lý phân phối, cập nhật ngày 7/10/2026; không phải giá giao dịch cố định trong ngày 8/10.

Giá cà phê thế giới hôm nay 8/10: Robusta London giảm hơn 100 USD/tấn

Thị trường cà phê thế giới ngày 8/10/2026 ghi nhận diễn biến giảm mạnh trên cả hai sàn giao dịch London và New York. Trong đó, giá Robusta giảm từ 95 – 108 USD/tấn ở các kỳ hạn được khảo sát, còn Arabica mất hơn 10 cent/pound.

Theo bảng giá cập nhật ngày 8/10, trên sàn London, hợp đồng cà phê Robusta kỳ hạn tháng 11/2026 giảm 105 USD/tấn, tương đương 2,92%, xuống còn 3.485 USD/tấn.

Hợp đồng giao tháng 1/2027 giảm mạnh hơn, mất 108 USD/tấn, tương đương 3,02%, xuống 3.469 USD/tấn. Kỳ hạn tháng 3/2027 giảm 104 USD/tấn, còn 3.455 USD/tấn.

Hai kỳ hạn xa hơn là tháng 5/2027 và tháng 7/2027 lần lượt giảm 98 USD/tấn và 95 USD/tấn, xuống còn 3.448 USD/tấn và 3.437 USD/tấn.

Việc tất cả kỳ hạn được khảo sát đều giảm cho thấy áp lực bán xuất hiện trên diện rộng, thay vì chỉ tập trung vào hợp đồng giao hàng gần nhất.

Đáng chú ý, hợp đồng tháng 11/2026 từng đạt mức cao nhất 3.669 USD/tấn trong phiên nhưng sau đó lùi về 3.485 USD/tấn. Biên độ dao động lớn phản ánh những thay đổi đáng kể về giá trong phiên giao dịch.

Giá cà phê Arabica New York giảm gần 4%

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica cũng ghi nhận mức giảm mạnh, với tỷ lệ điều chỉnh tại các kỳ hạn được khảo sát dao động từ 3,69% đến 3,86%.

Cụ thể, hợp đồng Arabica giao tháng 12/2026 giảm 11,75 cent/pound, tương đương 3,86%, xuống còn 292,70 cent/pound.

Hợp đồng tháng 3/2027 giảm 10,95 cent/pound, còn 284,90 cent/pound. Kỳ hạn tháng 5/2027 giảm 10,80 cent/pound xuống 281,70 cent/pound.

Các hợp đồng tháng 7/2027 và tháng 9/2027 cùng giảm 10,95 cent/pound, lần lượt xuống 279,00 và 276,25 cent/pound.

Diễn biến giảm đồng loạt trên hai sàn khiến thị trường cà phê quốc tế chịu áp lực điều chỉnh đáng kể. Mức giảm gần 4% của Arabica kỳ hạn tháng 12/2026 cũng lớn hơn mức giảm 2,92% của Robusta kỳ hạn tháng 11/2026 nếu xét theo tỷ lệ phần trăm.

Một yếu tố được thị trường quan tâm là triển vọng nguồn cung cà phê từ Brazil, quốc gia sản xuất cà phê lớn trên thế giới. Những thay đổi về lượng hàng xuất khẩu, thời tiết tại các vùng sản xuất và tốc độ đưa cà phê ra thị trường đều có thể tác động đến giá Arabica cũng như tâm lý giao dịch trên hai sàn.

Bên cạnh nguồn cung Brazil, áp lực chốt lời sau các phiên tăng cũng là yếu tố cần theo dõi. Khi giá hàng hóa tăng liên tiếp, hoạt động bán ra có thể gia tăng, khiến thị trường điều chỉnh mạnh hơn nếu lực mua suy yếu.

Đối với thị trường Việt Nam, giá cà phê Robusta trên sàn London có ảnh hưởng quan trọng đến hoạt động thu mua và xuất khẩu. Khi giá kỳ hạn giảm mạnh, các doanh nghiệp và đại lý có thể điều chỉnh giá chào mua để phù hợp với diễn biến thị trường.

Dù vậy, mức tăng giảm của giá cà phê nhân xô trong nước không nhất thiết tương ứng hoàn toàn với giá kỳ hạn quốc tế. Chênh lệch còn phụ thuộc vào chất lượng hàng, nhu cầu giao hàng thực tế, chi phí vận chuyển và điều kiện mua bán của từng khu vực.

Giá cà phê những ngày tới phụ thuộc vào nguồn cung vụ mới

Sau đợt giảm mạnh ngày 8/10, thị trường cà phê đang đứng trước nhiều yếu tố cần theo dõi, đặc biệt là nguồn cung từ Brazil và tiến độ bước vào vụ thu hoạch mới tại Tây Nguyên.

Tại Việt Nam, tháng 10 là giai đoạn người trồng cà phê chuẩn bị bước vào mùa thu hoạch ở nhiều vùng sản xuất Robusta. Khi lượng hàng vụ mới bắt đầu được đưa ra thị trường, diễn biến thu mua có thể thay đổi theo tiến độ thu hoạch và nhu cầu của doanh nghiệp xuất khẩu.

Ở thị trường quốc tế, hoạt động giao dịch trên hai sàn London và New York tiếp tục giữ vai trò quan trọng. Các thông tin liên quan đến thời tiết, tồn kho, nguồn cung và hoạt động xuất khẩu của những quốc gia sản xuất lớn sẽ được chú ý trong các phiên tiếp theo.

Đối với người trồng cà phê tại Đắk Lắk, Gia Lai và Lâm Đồng, mức giá hiện tại vẫn cần được theo dõi sát do thị trường đã xuất hiện biên độ điều chỉnh lớn. Đặc biệt, giá thu mua tại khu vực Đắk Nông thuộc tỉnh Lâm Đồng đang giữ mức cao nhất trong nhóm khảo sát, nhưng cũng chịu mức giảm tương tự các khu vực còn lại.

Bạn đọc có thể tiếp tục cập nhật giá cà phê hôm nay tại Báo Lâm Đồng để theo dõi giá thu mua trong nước, giá Robusta London, Arabica New York và những diễn biến mới của thị trường.