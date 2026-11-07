Giá cà phê hôm nay 7/11: Hồi phục, arabica thoát đáy 5 tuần

Trên sàn London, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 11/2026 tăng 29 USD/tấn (+0,89%) lên 3.285 USD/tấn; Giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 01/2026 tăng 29 USD/tấn (+0,89%) lên 3.270 USD/tấn; Kỳ hạn giao tháng 03/2027 giá tăng 24 USD/tấn (+0,75%) lên 3.243 USD/tấn; Các kỳ hạn khác giá tăng 19-21 USD/tấn.

Tương tự, trên sàn New York, giá cà phê arabica giao tháng 12/2026 tăng 2,85 US cent/pound (+1,03%) lên 280 US cent/pound; Giá cà phê giao tháng 3/2026 tăng 2,4 US cent/pound (+0,89%) lên 271,65 US cent/pound; Kỳ hạn giao tháng 5/2026 giá tăng 2,05 US cent/pound (+0,77%) lên 267,7 US cent/pound. Các kỳ hạn khác giá tăng 1,25-1,6 US cent/pound.

Sau khi giảm trong đầu phiên cuối tuần, giá cà phê phục hồi và chốt phiên trong sắc xanh, với arabica bật tăng từ mức thấp nhất trong 5 tuần.

Tồn kho cà phê thắt chặt đang hỗ trợ giá. Tồn kho arabica tại ICE giảm xuống mức thấp nhất trong 7 tuần, còn 220.379 bao vào thứ Ba, chỉ cao hơn đôi chút so với mức thấp nhất trong 27 năm là 217.646 bao ghi nhận ngày 15/9. Mặc dù cà phê Brazil liên tục được đưa đến các kho ICE, lượng hàng này vẫn chưa xuất hiện với khối lượng đáng kể trong số tồn kho được ICE chứng nhận.

Trong khi đó, tồn kho robusta tại ICE đã tăng mạnh kể từ đầu tháng 10 và đạt mức cao nhất trong 1,25 năm, với 6.809 lô vào thứ Năm tuần trước, trước khi giảm xuống còn 6.702 lô vào thứ Sáu 6/11.

Kỳ vọng xuất khẩu cà phê từ Brazil gia tăng đã gây sức ép lên giá sau khi ICE cho biết tính đến thứ Sáu có 62.849 bao cà phê Brazil đang chờ kiểm định tại các kho của tổ chức này, mức cao nhất trong 7 tuần. Khi cà phê vượt qua các cuộc kiểm định, ICE sẽ bổ sung lượng hàng đó vào số liệu tồn kho được chứng nhận.

Các quỹ đang nắm giữ lượng vị thế bán khống quá lớn trên thị trường cà phê robusta tương lai, điều có thể khiến bất kỳ đợt tăng giá nào do hoạt động mua đóng vị thế bán khống trở nên mạnh hơn. Báo cáo Cam kết của các nhà giao dịch (COT) hàng tuần công bố hôm thứ Sáu cho thấy trong tuần kết thúc ngày 3/11, các quỹ đã tăng vị thế bán khống cà phê robusta thêm 4.767 hợp đồng, đưa vị thế bán ròng lên 16.968 hợp đồng, mức cao nhất trong gần 4 năm.

Trong một diễn biến khác, tại Brazil, giai đoạn phát triển ban đầu của vụ mùa 2027/28 diễn ra tích cực ở hầu hết các khu vực. Theo báo cáo hai tuần mới nhất của Cepea, quá trình ra hoa phù hợp với dự kiến và tỷ lệ đậu quả tốt, nhiều đồn điền đã xuất hiện những quả cà phê non.

Lượng mưa cao hơn mức trung bình trong giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 10, kết hợp với nền nhiệt độ ôn hòa, đã tạo điều kiện thuận lợi cho giai đoạn đầu của chu kỳ sinh trưởng và phát triển của cây cà phê.

Nhìn lại vụ thu hoạch trước, một phân tích của Icafé dựa trên tổng cộng 15 nguồn số liệu thống kê ước tính sản lượng cà phê Brazil niên vụ 2026/27 đạt 72,75 triệu bao, cao hơn 16,6% so với vụ trước.

Đây là vụ mùa lớn nhất từ trước đến nay, vượt gần 4,5 triệu bao so với kỷ lục trước đó là 68,31 triệu bao trong niên vụ 2020/21. Tuy nhiên, sản lượng arabica không lập kỷ lục, chỉ đạt 48,15 triệu bao trong năm nay, so với 49,9 triệu bao cách đây 6 năm.

Vụ mùa đạt kỷ lục chủ yếu nhờ sản lượng robusta, đạt 24,6 triệu bao, chỉ thấp hơn 100.000 bao so với mức cao kỷ lục của năm ngoái, đồng thời tăng mạnh so với mức 18,41 triệu bao năm 2020.