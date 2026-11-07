Giá cà phê hôm nay 7/11/2026: Trong nước nhích lên phiên thứ hai

Sau chuỗi giảm sâu cuối tháng 10 và đầu tháng 11, giá cà phê trong nước đang có dấu hiệu ổn định hơn. Mức tăng mới chỉ 100–200 đồng/kg ở một số vùng, nhưng đây là tín hiệu đáng chú ý khi Robusta London tiếp tục duy trì đà hồi phục.

Hình minh họa.

Giá cà phê hôm nay 6/11/2026: Trong nước nhích lên sau chuỗi giảm sâu

Giá cà phê hôm nay 6/11/2026 tại Tây Nguyên tăng nhẹ 100–300 đồng/kg ở một số khu vực, dao động 83.500–84.300 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước nhích tăng

Giá cà phê tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên hiện dao động từ 83.600–84.500 đồng/kg. Mức trung bình tham khảo đạt khoảng 84.200 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg.

Đắk Lắk tăng 100 đồng/kg lên 84.200 đồng/kg. Lâm Đồng cũng tăng 100 đồng/kg, đạt 83.600 đồng/kg nhưng vẫn là nơi có giá thấp nhất.

Gia Lai giữ nguyên 84.000 đồng/kg. Tại Đắk Nông (Lâm Đồng mới), giá tăng 200 đồng/kg lên 84.500 đồng/kg, cao nhất trong các khu vực khảo sát.

Diễn biến hai phiên gần đây cho thấy giá cà phê trong nước đang tạm chững lại quanh vùng 84.000 đồng/kg sau khi đã giảm khá mạnh so với giữa tháng 10.

Robusta tăng, Arabica tiếp tục đi xuống

Trên sàn London, Robusta kỳ hạn tháng 1/2027 tăng 13 USD, tương đương 0,40%, lên 3.241 USD/tấn.

Hợp đồng tháng 3/2027 tăng 11 USD lên 3.219 USD/tấn. Kỳ hạn tháng 5/2027 đạt 3.209 USD/tấn, tăng 9 USD.

Trái chiều với Robusta, Arabica New York tiếp tục giảm.

Kỳ hạn tháng 12/2026 mất 2,60 US cent/lb, tương đương 0,93%, xuống 277,15 US cent/lb.

Hợp đồng tháng 3/2027 giảm 1,65 cent còn 269,25 US cent/lb; tháng 5/2027 xuống 265,65 US cent/lb. Các kỳ hạn tháng 7 và 9/2027 cũng giảm khoảng 0,6%.

Diễn biến trái chiều cho thấy thị trường thế giới vẫn đang phân hóa khá rõ giữa hai dòng cà phê chủ lực.

Thị trường trong nước bước vào vùng giằng co

Vụ thu hoạch tại Tây Nguyên đang tiến dần vào cao điểm, đồng nghĩa nguồn cà phê mới đưa ra thị trường sẽ tiếp tục tăng trong những tuần tới. Đây vẫn là yếu tố có thể hạn chế khả năng tăng mạnh của giá trong nước.

Tuy nhiên, giá đã giảm sâu từ vùng trên 94.000 đồng/kg xuống quanh 84.000 đồng/kg chỉ trong vài tuần. Ở mặt bằng hiện tại, người trồng có xu hướng thận trọng hơn khi bán hàng, qua đó giúp giảm bớt sức ép nguồn cung tức thời.

Việc Robusta London tiếp tục tăng và giữ trên vùng 3.200 USD/tấn cũng tạo lực đỡ nhất định cho thị trường. Nếu diễn biến tích cực này được duy trì, giá trong nước có thể tiếp tục giằng co hoặc hồi nhẹ.

Trong ngắn hạn, vùng 83.500–84.500 đồng/kg sẽ là khoảng giá đáng chú ý. Tiến độ thu hoạch, lượng hàng bán ra và diễn biến Robusta London sẽ quyết định hướng đi tiếp theo của thị trường.