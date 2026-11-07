Giá cà phê hôm nay 7.11.2026: Nguồn cung vụ mới là biến số lớn

Ba trong bốn vùng thu mua ghi nhận mức tăng ở bảng ngày 6.11, trong khi Gia Lai giữ giá. Khoảng cách giữa vùng cao nhất và thấp nhất là 900 đồng/kg.

Hình minh họa

Giá cà phê trong nước tham chiếu ngày 6.11

Bảng giá tham khảo sử dụng mức công bố gần nhất ngày 6.11.2026; tại thời điểm kiểm tra 23:14 ngày 6.11.2026 chưa có bảng giá mới cho ngày 7.11.2026.

Đơn vị: đồng/kg cà phê Robusta nhân xô.

Bình quân được tính bằng tổng bốn mức giá chia bốn, không phải giá mua chung tại mọi đại lý. Giá giao dịch còn phụ thuộc chất lượng, độ ẩm, tạp chất và điều kiện giao nhận.

Giá quốc tế lúc 22:37 ngày 6.11

Đây là báo giá cập nhật lúc 22:37 giờ Việt Nam ngày 6.11.2026, khi nguồn ghi nhận cả hai hợp đồng đang giao dịch. Các mức trên không phải giá đóng cửa phiên 6.11 và có thể thay đổi sau thời điểm ghi nhận.

Dự báo ngày 7.11: Giá sàn hỗ trợ, vụ thu hoạch tạo sức ép

Đà tăng của Robusta trong báo giá buổi tối tạo tín hiệu hỗ trợ, nhưng mức tăng còn nhỏ. Trong nước, hoạt động thu hoạch đang tiếp diễn và nguồn hàng vụ mới có thể tăng khi bước sâu hơn vào tháng 11.

Nếu Robusta giữ được đà tăng và doanh nghiệp hấp thụ tốt lượng hàng mới, giá thu mua có cơ sở duy trì mặt bằng hiện tại. Nếu lượng bán ra tăng nhanh hơn nhu cầu, sức ép có thể xuất hiện dù giá sàn có thời điểm đi lên. Vì vậy, chưa thể bảo đảm giá cà phê trong nước ngày 7.11 sẽ tiếp tục tăng từ diễn biến của một báo giá trong phiên.