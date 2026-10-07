Giá cà phê hôm nay 7/10: Tăng phiên thứ 3 liên tiếp, robusta chạm đỉnh 6 tuần

Trên sàn London, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 11/2026 tăng 62 USD/tấn (+1,76%) lên 3.590 USD/tấn; Giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 01/2026 tăng 76 USD/tấn (+2,16%) lên 3.588 USD/tấn; Kỳ hạn giao tháng 03/2027 giá tăng 75 USD/tấn (+2,15%) lên 3.567 USD/tấn; Các kỳ hạn khác giá tăng 66-73 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê arabica giao tháng 3/2026 tăng khá mạnh 11,55 US cent/pound (+4,06%) lên 295,85 US cent/pound; Giá cà phê giao tháng 5/2026 tăng 11,6 US cent/pound (+4,13%) lên 292,5 US cent/pound; Kỳ hạn giao tháng 7/2026 giá tăng 11,4 US cent/pound (+4,09%) lên 289,95 US cent/pound. Các kỳ hạn khác giá tăng 10,95-11,15 US cent/pound.

Đồng nội tệ real Brazil tăng lên mức cao nhất trong 4,75 tháng so với USD trong phiên thứ Ba, qua đó hỗ trợ giá cà phê. Khi đồng nội tệ mạnh lên, các nhà sản xuất Brazil có ít hơn động lực bán cà phê ra thị trường xuất khẩu, bởi có thể nhận được mức doanh thu nội tệ cao hơn ngay cả khi chưa cần đẩy mạnh lượng bán.

Thị trường robusta còn được hỗ trợ bởi khả năng các quỹ hàng hóa đóng bớt lượng vị thế bán đang ở mức cao. Báo cáo Cam kết của Nhà giao dịch (COT) công bố cuối tuần trước cho thấy các quỹ tăng vị thế bán ròng cà phê robusta kỳ hạn thêm 2.658 hợp đồng trong tuần kết thúc ngày 29/9, lên 3.959 hợp đồng, mức cao nhất trong 13 tháng. Lượng vị thế bán lớn có thể tạo thêm lực mua nếu các quỹ bắt đầu đóng vị thế.

Lo ngại về thời tiết cũng góp phần thúc đẩy giá. Nhà kinh doanh cà phê Commercial cho rằng hiện tượng El Niño có thể khiến mưa tại Brazil đến muộn trong tháng 9 và tháng 10, đúng giai đoạn cây cà phê thường ra hoa, qua đó ảnh hưởng đến triển vọng vụ 2026/27.

Trong ngắn hạn, arabica được hỗ trợ bởi những lo ngại về chất lượng do lượng mưa quá lớn liên quan đến El Niño tại Brazil, nước sản xuất hàng đầu, cùng lo ngại hiện tượng thời tiết này có thể gây khô hạn trong thời gian tới.

Theo Reuters, David Behrends của Sucafina cho biết, mặc dù vẫn kỳ vọng một vụ mùa lớn tại Brazil trong niên vụ 2026/27, một số bên tham gia thị trường vẫn giữ quan điểm tăng giá trong ngắn hạn do tồn kho khan hiếm và giá cà phê vật chất ở Colombia và Trung Mỹ đang ở mức cao.

Trong khi đó, tại Việt Nam, những dấu hiệu về nguồn cung robusta gia tăng tiếp tục gây sức ép lên giá.

Reuters dẫn số liệu của Cục Thống kê Việt Nam công bố hôm thứ Bảy 3/10 cho biết, xuất khẩu cà phê của Việt Nam - nước sản xuất robusta hàng đầu thế giới - trong 9 tháng đầu năm 2026 đạt 1,45 triệu tấn, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm trước. Tuy vậy, kim ngạch xuất khẩu cà phê giai đoạn này giảm 7% xuống 6,6 tỷ USD.

Riêng tháng 9, Việt Nam xuất khẩu 124.000 tấn, tăng 53% so với cùng kỳ năm trước.

Diễn biến tồn kho trên các sàn giao dịch tiếp tục phân hóa giữa arabica và robusta. Tồn kho arabica được ICE chứng nhận giảm xuống 217.646 bao vào ngày 15/9, mức thấp nhất trong 27 năm, trước khi phục hồi lên 260.654 bao vào tuần trước. Trong khi đó, tồn kho robusta tại ICE tăng lên 5.398 lô vào ngày 24/9, mức cao nhất trong 10 tháng, tiếp tục tạo áp lực lên giá loại cà phê này.