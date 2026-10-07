Giá cà phê hôm nay 7/10: Đồng loạt tăng phiên thứ ba liên tiếp

Giá cà phê hôm nay ngày 7/10/2026 tại thị trường trong nước

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt tăng nhẹ trong tuần qua, hiện ở quanh mốc 94.300 đồng/kg. Cụ thể:

Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk tăng 200 đồng/kg, hiện ở mức 94.200 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng tăng 400 đồng/kg, hiện ở mức 93.600 - 94.400 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 200 đồng/kg, hiện ở mức 94.200 đồng/kg.

Lưu ý: Các mức giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch…

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Giá cà phê hôm nay ngày 7/10/2026 tại thị trường thế giới

Theo dữ liệu mới nhất, giá cà phê thế giới đồng loạt tăng trên 2 sàn giao dịch lớn so với hôm qua. Cụ thể:

Trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2026 tăng 62 USD/tấn so với hôm qua, hiện ở mức 3.590 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2027 tăng 65 USD/tấn, đạt 3.577 USD/tấn.

Tương tự, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 3/2027 trên sàn giao dịch New York tăng 11,55 US cent/pound so với hôm qua, hiện ở mức 292,50 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 5/2027 tăng 11,60 US cent/pound, đạt 292,50 US cent/pound.

Giá cà phê thế giới tiếp tục tăng trong phiên giao dịch mới nhất, đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp. Trong đó, giá Arabica lên mức cao nhất trong 3,5 tuần, trong khi Robusta đạt mức cao nhất trong 6 tuần, khi thị trường đón nhận một số yếu tố hỗ trợ từ Brazil.

Đồng real Brazil tăng lên mức cao nhất trong khoảng 4,75 tháng so với USD, qua đó làm giảm động lực bán cà phê của các nhà sản xuất nước này. Khi đồng real mạnh lên, nguồn thu từ xuất khẩu cà phê quy đổi sang nội tệ giảm tương đối, khiến nông dân có xu hướng hạn chế bán hàng.

Bên cạnh yếu tố tiền tệ, thị trường cũng quan tâm đến điều kiện thời tiết tại các vùng trồng cà phê của Brazil. Dù lượng mưa đã xuất hiện trên diện rộng, nhiệt độ tại một số khu vực được cho là vẫn cao hơn mức thông thường vào thời điểm này trong năm. Diễn biến này làm gia tăng lo ngại về triển vọng nguồn cung trong thời gian tới.

Lượng cà phê tồn kho trên các sàn giao dịch vẫn ở mức thấp cũng góp phần hỗ trợ giá. Tuy nhiên, nguồn cung từ Brazil đang tăng mạnh, tạo áp lực nhất định lên thị trường.

Theo số liệu của Chính phủ Brazil, xuất khẩu cà phê nhân của nước này trong tháng 9 đạt 235.800 tấn, tương đương 3,93 triệu bao loại 60 kg, tăng 20,4% so với cùng kỳ năm 2025 và là mức cao nhất trong 20 tháng. Doanh thu xuất khẩu đạt 1,29 tỷ USD, tăng 8,7%, trong khi giá xuất khẩu bình quân giảm 9,8%.

Brazil đang đẩy mạnh xuất khẩu từ vụ mùa được dự báo đạt sản lượng cao kỷ lục. Trong ngắn hạn, giá cà phê có thể tiếp tục được hỗ trợ bởi đồng real và thời tiết, nhưng nguồn cung Brazil tăng mạnh sẽ là yếu tố hạn chế đà tăng.