Giá cà phê hôm nay 6/11: Diễn biến trái chiều, robusta tiếp tục tăng

Trên sàn London, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 11/2026 tăng 18 USD/tấn (+0,56%) lên 3.243 USD/tấn; Giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 01/2026 tăng 13 USD/tấn (+0,4%) lên 3.241 USD/tấn; Kỳ hạn giao tháng 03/2027 giá tăng 11 USD/tấn (+0,34%) lên 3.219 USD/tấn; Các kỳ hạn khác giá tăng 4-9 USD/tấn.

Trái lại, trên sàn New York, giá cà phê arabica giao tháng 12/2026 giảm 2,6 US cent/pound (-0,93%) xuống 277,15 US cent/pound; Giá cà phê giao tháng 3/2026 giảm 1,65 US cent/pound (-0,61%) xuống 269,25 US cent/pound; Kỳ hạn giao tháng 5/2026 giá giảm 1,5 US cent/pound (-0,56%) xuống 265,65 US cent/pound. Các kỳ hạn khác giá đều giảm 1,6 US cent/pound.

Giá cà phê diễn biến trái chiều trong phiên thứ Năm, trong đó arabica chạm đáy 5 tuần.

Kỳ vọng xuất khẩu cà phê từ Brazil gia tăng đang gây sức ép lên giá, sau khi ICE cho biết tính đến thứ Ba có 55.396 bao cà phê Brazil đang chờ kiểm định tại các kho của tổ chức này, mức cao nhất trong 7 tuần.

Cà phê từ Brazil đã liên tục được đưa đến các kho ICE với tốc độ nhanh kể từ giữa tháng 9. Tồn kho cà phê Brazil tại ICE đã tăng lên mức cao nhất trong 9,25 tháng, đạt 83.678 bao vào thứ Năm 5/11.

Cà phê robusta nhận được lực hỗ trợ sau khi Hội đồng Cà phê Ấn Độ hôm thứ Tư 4/11 hạ dự báo sản lượng cà phê nước này trong niên vụ 2026/27 xuống 380.000 tấn, giảm 5% so với mức dự báo trước đó là 400.000 tấn. Nguyên nhân được đưa ra là lượng mưa mùa gió mùa thấp hơn bình thường. Ấn Độ là nước sản xuất cà phê robusta lớn thứ 5 thế giới.

Giá cà phê vốn đã chịu sức ép sau khi đồng nội tệ real Brazil giảm xuống mức thấp nhất trong 10,25 tháng so với USD vào thứ Hai tuần trước. Đồng real suy yếu khuyến khích các nhà xuất khẩu bán nhiều cà phê hơn, bởi họ có thể thu về nhiều tiền real hơn từ mỗi USD doanh thu xuất khẩu.

Tồn kho cà phê thắt chặt có thể hạn chế đà giảm thêm của giá trong ngắn hạn. Tồn kho arabica tại ICE giảm xuống mức thấp nhất trong 7 tuần, còn 220.379 bao vào thứ Ba 3/11, chỉ cao hơn đôi chút so với mức thấp nhất trong 27 năm là 217.646 bao ghi nhận ngày 15/9. Mặc dù cà phê Brazil liên tục được đưa đến các kho ICE, lượng hàng này vẫn chưa xuất hiện với khối lượng đáng kể trong số tồn kho được ICE chứng nhận.

Trong khi đó, tồn kho robusta tại ICE đã tăng mạnh kể từ đầu tháng 10 và đạt mức cao nhất trong 1,25 năm, với 6.809 lô vào thứ Năm tuần trước, trước khi giảm xuống còn 6.721 lô trong phiên thứ Năm 5/11.

Reuters đưa tin, giá cà phê trong nước của Việt Nam tiếp tục chịu áp lực do nguồn cung tăng lên trong mùa thu hoạch.

Các thương nhân cho biết vụ thu hoạch niên vụ 2026/27 đã bắt đầu tại một số khu vực ở Tây Nguyên và sẽ đạt đỉnh vào cuối tháng 11, tạo thêm áp lực giảm giá đối với thị trường trong nước.

Một thương nhân tại Tây Nguyên cho biết, sản lượng dự kiến ở mức khá, tương đương năm ngoái.

Theo số liệu thống kê của Chính phủ, xuất khẩu cà phê Việt Nam trong tháng 10 tăng 60,6% so với cùng kỳ năm trước, lên 114.000 tấn. Kết quả này đưa tổng lượng cà phê xuất khẩu của cả nước trong giai đoạn tháng 1-10 lên 1,57 triệu tấn, tăng 18,8% so với cùng kỳ.

Trong một diễn biến khác, sản lượng cà phê kết hợp của khu vực Trung Mỹ và Mexico được dự báo giảm 9,3% trong niên vụ 2026/27 - bắt đầu từ tháng 10, xuống dưới 18 triệu bao loại 60 kg, theo báo cáo công bố hôm thứ Tư của Sucafina - một công ty kinh doanh hàng hóa.

Mức giảm này diễn ra sau vụ mùa 2025/26 đạt kết quả tốt hơn dự kiến, với sản lượng 19,68 triệu bao arabica và robusta.

Sucafina cho biết những diễn biến thời tiết bất thường trong nửa đầu năm 2026 cùng với chu kỳ sản lượng arabica ở năm thấp trong chu kỳ hai năm một lần đang hạn chế tiềm năng sản xuất của khu vực.

Bên cạnh đó, Sucafina cũng cho biết, chất lượng vụ mùa vẫn chưa chắc chắn.

Tình trạng thiếu mưa và nhiệt độ tăng cao đã ảnh hưởng đến các vùng trồng trọng điểm, làm cản trở sự phát triển của quả cà phê và gia tăng thiệt hại do sâu đục quả.