Giá cà phê hôm nay 6/11/2026: Trong nước nhích lên sau chuỗi giảm sâu

Sau chuỗi giảm mạnh từ cuối tháng 10, giá cà phê trong nước đã xuất hiện tín hiệu ổn định hơn. Mức tăng chưa lớn nhưng cho thấy lực bán phần nào chậm lại, trong khi thị trường thế giới tiếp tục phân hóa giữa Robusta và Arabica.

Hình minh họa.

Giá cà phê hôm nay 5/11/2026: Trong nước giảm tiếp, Arabica mất gần 3%

Giá cà phê hôm nay 5/11/2026 tại Tây Nguyên tiếp tục giảm, còn 83.300 - 84.000 đồng/kg. Trên thị trường thế giới, Robusta và Arabica đồng loạt đi xuống.

Giá cà phê trong nước tăng nhẹ

Giá cà phê tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên hiện dao động từ 83.500–84.300 đồng/kg.

Đắk Lắk tăng 100 đồng/kg lên 84.100 đồng/kg. Lâm Đồng tăng 200 đồng/kg, đạt 83.500 đồng/kg nhưng vẫn là khu vực có giá thấp nhất.

Gia Lai giữ nguyên ở mức 84.000 đồng/kg. Tại Đắk Nông (Lâm Đồng mới), giá tăng mạnh nhất 300 đồng/kg, lên 84.300 đồng/kg và đứng cao nhất trong nhóm khảo sát.

Mức trung bình tham khảo được niêm yết khoảng 84.100 đồng/kg. So với nhịp giảm sâu những ngày trước, diễn biến hiện tại cho thấy thị trường trong nước đang có dấu hiệu chững lại.

Robusta tăng, Arabica tiếp tục giảm

Trên sàn London, Robusta kỳ hạn tháng 1/2027 tăng 18 USD, tương đương 0,56%, lên 3.228 USD/tấn.

Kỳ hạn tháng 3/2027 cũng tăng 18 USD, đạt 3.208 USD/tấn. Hợp đồng tháng 5/2027 tăng 16 USD lên 3.200 USD/tấn.

Trái chiều với Robusta, Arabica New York tiếp tục chịu sức ép.

Kỳ hạn tháng 12/2026 giảm 4,20 US cent/lb, tương đương 1,48%, xuống 279,75 US cent/lb.

Hợp đồng tháng 3/2027 giảm 3,70 cent xuống 270,90 US cent/lb; tháng 5/2027 còn 267,15 US cent/lb. Các kỳ hạn xa hơn cũng giảm trên 1%.

Sự phân hóa giữa hai sàn cho thấy thị trường thế giới vẫn chưa hình thành xu hướng rõ ràng sau chuỗi biến động mạnh.

Giá trong nước có thể bước vào giai đoạn giằng co

Tháng 11 là thời điểm vụ thu hoạch Robusta tại Tây Nguyên bước vào cao điểm. Nguồn cung mới tăng lên vẫn tạo sức ép nhất định, nhất là khi lượng hàng từ các vùng sản xuất lớn dần được đưa ra thị trường.

Tuy nhiên, giá trong nước đã giảm khá sâu so với vùng trên 94.000 đồng/kg hồi giữa tháng 10. Khi mặt bằng chỉ còn quanh 84.000 đồng/kg, tâm lý hạn chế bán ra có thể xuất hiện rõ hơn, qua đó làm giảm áp lực nguồn cung tức thời.

Việc Robusta London tăng trở lại cũng là yếu tố hỗ trợ tâm lý. Nếu giá tiếp tục giữ trên vùng 3.200 USD/tấn, thị trường trong nước có thể duy trì trạng thái ổn định hoặc hồi nhẹ.

Trong ngắn hạn, vùng 83.500–84.500 đồng/kg sẽ là khoảng giá cần theo dõi. Diễn biến của sàn London, tốc độ thu hoạch và lượng hàng thực tế được bán ra sẽ quyết định hướng đi tiếp theo.