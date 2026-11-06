Giá cà phê hôm nay 6.11.2026: Theo dõi khả năng giữ đà tăng của Robusta

Trong bảng tham chiếu, Đắk Nông có giá cao nhất và mức tăng lớn nhất, còn Gia Lai đứng giá. Diễn biến quốc tế được ghi nhận khi phiên giao dịch vẫn đang diễn ra.

Hình minh họa

Bảng trong nước: Chênh lệch cao nhất, thấp nhất 800 đồng/kg

Đơn vị: đồng/kg cà phê Robusta nhân xô. Biến động là ngày 05.11 so với ngày 04.11.2026.

Bình quân cộng bốn địa phương đạt 83.975 đồng/kg, cao hơn 150 đồng/kg so với mức 83.825 đồng/kg ngày 04.11. Khoảng cách giữa Đắk Nông và Lâm Đồng là 800 đồng/kg.

Bảng giá tham khảo sử dụng mức công bố gần nhất ngày 05.11.2026; tại thời điểm kiểm tra 19:58 ngày 05.11.2026 chưa có bảng giá mới cho ngày 06.11.2026.

Giá quốc tế tại mốc cập nhật 19:37 ngày 05.11.2026, trạng thái đang giao dịch:

Hai mức trên là giá trong phiên, chưa phải giá đóng cửa ngày 05.11. Giá Robusta và Arabica được giữ nguyên đơn vị, không cộng hoặc so sánh trực tiếp với nhau.

Dự báo ngày 06.11: Chờ diễn biến cuối phiên và lượng hàng bán ra

Đà nhích lên trên hai sàn tạo tín hiệu hỗ trợ ban đầu cho thị trường nội địa, nhưng mức độ truyền dẫn còn phụ thuộc diễn biến cuối phiên và nhu cầu thu mua thực tế.

Thông tin mới cho thấy tồn kho cà phê được chứng nhận đang cải thiện nhưng vẫn ở mức thấp, trong khi thời tiết thuận lợi hơn tại Brazil hỗ trợ triển vọng vụ tới. Các yếu tố này có thể tác động trái chiều tới giá.

Nếu Robusta giữ được phần tăng và doanh nghiệp tiếp tục mua hàng, giá trong nước có thể được nâng đỡ. Ngược lại, khi sàn đảo chiều hoặc lượng hàng bán ra tăng, đà phục hồi có thể chậm lại. Chưa có cơ sở bảo đảm giá ngày 06.11 tăng ở mọi địa phương.