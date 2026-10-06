Giá cà phê hôm nay 6/10: Tăng khi real Brazil mạnh lên, robusta cao nhất 6 tuần

Trên sàn London, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 11/2026 tăng 59 USD/tấn (+1,7%) lên 3.528 USD/tấn; Giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 01/2026 tăng 64 USD/tấn (+1,86%) lên 3.512 USD/tấn; Kỳ hạn giao tháng 03/2027 giá tăng 68 USD/tấn (+1,99%) lên 3.492 USD/tấn; Các kỳ hạn khác giá đều tăng 68 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê arabica giao tháng 3/2026 tăng 3,8 US cent/pound (+1,35%) lên 284,3 US cent/pound; Giá cà phê giao tháng 5/2026 tăng 3,1 US cent/pound (+1,12%) lên 280,9 US cent/pound; Kỳ hạn giao tháng 7/2026 giá tăng 2,85 US cent/pound (+1,03%) lên 278,5 US cent/pound. Các kỳ hạn khác giá tăng 2,25-2,65 US cent/pound.

Đồng nội tệ real Brazil mạnh lên thường làm giảm động lực bán hàng xuất khẩu của các nhà sản xuất Brazil, bởi doanh thu quy đổi sang nội tệ trở nên hấp dẫn hơn khi họ không phải bán với mức giá thấp hơn để bù đắp biến động tỷ giá. Trong phiên thứ Hai, real tăng lên mức cao nhất 4,5 tháng so với USD, qua đó tạo thêm lực hỗ trợ cho giá cà phê.

Thị trường robusta cũng được hỗ trợ bởi khả năng các quỹ đóng bớt vị thế bán sau khi lượng bán ròng tăng lên mức cao nhất trong hơn một năm. Báo cáo Cam kết của Nhà giao dịch (COT) công bố cuối tuần trước cho thấy các quỹ tăng vị thế bán cà phê robusta kỳ hạn thêm 2.658 hợp đồng trong tuần kết thúc ngày 29/9, đưa vị thế bán ròng lên 3.959 hợp đồng, mức cao nhất trong 13 tháng.

Những lo ngại về thời tiết cũng góp phần hỗ trợ giá. Công ty kinh doanh cà phê Commercial cho rằng hiện tượng El Niño có thể làm chậm các đợt mưa tại Brazil trong tháng 9 và tháng 10, đúng thời điểm cây cà phê bước vào giai đoạn ra hoa, qua đó ảnh hưởng đến triển vọng vụ 2026/27.

Tuy nhiên, các điều kiện thời tiết hiện tại tại hai nước sản xuất lớn là Brazil và Việt Nam vẫn đang tạo áp lực lên giá. Somar Meteorologia cho biết lượng mưa tại Minas Gerais, vùng trồng arabica chủ chốt của Brazil, đạt 33,3 mm trong tuần kết thúc ngày 4/10, tương đương 104% mức trung bình lịch sử. Lượng mưa đầy đủ trong giai đoạn cây ra hoa có thể hỗ trợ triển vọng vụ 2026/27.

Tại Việt Nam, cơ quan dự báo Vaisala cho biết lượng mưa dồi dào gần đây đã cải thiện độ ẩm đất và hỗ trợ sự phát triển của quả cà phê tại Tây Nguyên, vùng sản xuất cà phê lớn nhất cả nước.

Triển vọng nguồn cung toàn cầu dồi dào là nguyên nhân khiến giá cà phê chịu sức ép trong phần lớn tháng qua, từng xuống mức thấp nhất trong 3,5 tháng vào ngày 23/9. Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) ngày 10/9 dự báo sản lượng cà phê toàn cầu niên vụ 2025/26 đạt kỷ lục 183,6 triệu bao, tăng 4,4% so với niên vụ trước. Trong khi đó, tiêu thụ được dự báo giảm 0,9% xuống 180,6 triệu bao, khiến thị trường dư thừa khoảng 3 triệu bao và lần đầu tiên rơi vào trạng thái dư cung trong 5 năm.

Tại Brazil, Conab, cơ quan dự báo sản lượng nông nghiệp của nước này, ngày 24/9 nâng dự báo sản lượng cà phê năm 2026 lên 67,6 triệu bao, từ mức 66,7 triệu bao trước đó. Trong đó, sản lượng arabica được dự báo tăng 34,8% so với năm trước lên 48,21 triệu bao, trong khi robusta giảm 6,6% xuống 19,39 triệu bao.

Diễn biến tồn kho trên các sàn giao dịch lại cho thấy bức tranh khác nhau giữa hai loại cà phê. Tồn kho arabica được ICE theo dõi từng giảm xuống 217.646 bao vào ngày 15/9, mức thấp nhất trong 27 năm, trước khi phục hồi lên 260.654 bao vào tuần trước. Ngược lại, tồn kho robusta tại ICE tăng lên 5.398 lô vào ngày 24/9, mức cao nhất trong 10 tháng, tạo thêm áp lực đối với giá robusta.