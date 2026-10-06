Giá cà phê hôm nay 6/10/2026: Tây Nguyên cao nhất 94.000 đồng/kg, Robusta và Arabica cùng tăng

Giá cà phê trong nước cao nhất 94.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay, theo bảng giá cập nhật ngày 6/10/2026, tại các vùng thu mua chính ở Tây Nguyên dao động trong khoảng 93.400 - 94.000 đồng/kg. Mức giá cao nhất hiện là 94.000 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Lắk đang thu mua cà phê ở mức 94.000 đồng/kg, không ghi nhận diễn biến mới.

Tại Gia Lai, giá cà phê hiện cũng ở mức 94.000 đồng/kg, ngang với Đắk Lắk.

Lâm Đồng là khu vực có giá thấp nhất trong bảng khảo sát, với mức thu mua 93.400 đồng/kg.

Khu vực Đắk Nông (tỉnh cũ) ghi nhận giá cà phê ở mức 94.000 đồng/kg, đi ngang so với phiên đầu tuần.

Giá cà phê rang xay đồng loạt giảm 500 đồng/kg

Ở nhóm cà phê rang xay, bảng giá tham khảo ngày 6/10 cho thấy các sản phẩm được khảo sát đều giảm 500 đồng/kg.

Robusta S18 Clean hiện có giá tham khảo 160.500 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg. Đây là nhóm giá nền, phù hợp với các quán phổ thông.

Robusta chất lượng cao CLC được ghi nhận ở mức 173.700 đồng/kg, cũng giảm 500 đồng/kg. Sản phẩm thuộc nhóm hạt tuyển chọn, có vị đậm hơn.

Giá Cà phê Culi S18 Clean hiện ở mức 172.300 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg.

Với nhóm sơ chế có mức giá cao hơn, Robusta Honey đạt 227.100 đồng/kg, thấp hơn 500 đồng/kg so với lần cập nhật trước.

Ở dòng Arabica, Arabica Clean có giá tham khảo 228.200 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg; còn Arabica chất lượng cao CLC đứng ở mức 289.800 đồng/kg, cũng giảm 500 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta và Arabica đồng loạt tăng

Giá cà phê trên thị trường thế giới cập nhật lúc 10h38 ngày 6/10/2026 đồng loạt tăng trên cả hai sàn London và New York. Đáng chú ý, toàn bộ các kỳ hạn Robusta và Arabica trong bảng theo dõi đều cao hơn phiên trước.

Trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 11/2026 - kỳ hạn đại diện - đạt 3.528 USD/tấn, tăng 59 USD/tấn, tương đương khoảng 1,70% so với mức 3.469 USD/tấn của phiên trước.

Trong phiên, hợp đồng này có lúc lên 3.570 USD/tấn, thấp nhất ở 3.447 USD/tấn. Khối lượng giao dịch đạt 15.312 lot.

Cập nhật lúc 11h30 ngày 6/10/2026. Đơn vị: USD/tấn.

Các kỳ hạn Robusta còn lại cũng tăng khá mạnh. Hợp đồng tháng 1/2027 tăng 64 USD lên 3.512 USD/tấn; tháng 3/2027 tăng 68 USD lên 3.492 USD/tấn; tháng 5/2027 đạt 3.480 USD/tấn, tăng 68 USD; còn kỳ hạn tháng 7/2027 tăng 68 USD lên 3.467 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica kỳ hạn tháng 3/2027 - kỳ hạn đại diện - đạt 284,30 US cent/lb, tăng 3,80 US cent/lb, tương đương khoảng 1,35% so với phiên trước.

Hợp đồng Arabica tháng 3/2027 trong phiên có thời điểm lên 290,25 US cent/lb, thấp nhất ở 283,20 US cent/lb, với khối lượng giao dịch 7.719 lot.

Các kỳ hạn xa hơn cùng duy trì sắc tăng. Arabica tháng 5/2027 lên 280,90 US cent/lb, tăng 3,10 cent; tháng 7/2027 đạt 278,55 US cent/lb, tăng 2,85 cent; tháng 9/2027 tăng 2,65 cent lên 276,05 US cent/lb; kỳ hạn tháng 12/2027 đạt 273,20 US cent/lb, tăng 2,25 cent.

Cập nhật lúc 11h30 ngày 6/10/2026. Đơn vị: US cent/pound.

Diễn biến mới cho thấy thị trường cà phê thế giới đang có một phiên hồi phục khá rõ, đặc biệt trên sàn London khi các kỳ hạn Robusta đồng loạt tăng từ 59 - 68 USD/tấn. Trong nước, giá thu mua tại Tây Nguyên hiện vẫn tập trung quanh vùng 94.000 đồng/kg, riêng Lâm Đồng ở mức 93.400 đồng/kg.