Giá cà phê hôm nay 5/11: Diễn biến trái chiều, arabica chạm đáy 5 tuần

Trên sàn London, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 11/2026 tăng 18 USD/tấn (+0,56%) lên 3.243 USD/tấn; Giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 01/2026 tăng 18 USD/tấn (+0,56%) lên 3.228 USD/tấn; Kỳ hạn giao tháng 03/2027 giá tăng 18 USD/tấn (+0,56%) lên 3.208 USD/tấn; Các kỳ hạn khác giá tăng 15-16 USD/tấn.

Trái lại, trên sàn New York, giá cà phê arabica giao tháng 12/2026 giảm 4,2 US cent/pound (-1,48%) xuống 279,75 US cent/pound; Giá cà phê giao tháng 3/2026 giảm 3,7 US cent/pound (-1,35%) xuống 270,9 US cent/pound; Kỳ hạn giao tháng 5/2026 giá giảm 3,8 US cent/pound (-1,4%) xuống 267,15 US cent/pound. Các kỳ hạn khác giá giảm 3,35-3,65 US cent/pound.

Triển vọng xuất khẩu cà phê từ Brazil tăng lên đang gây sức ép lên giá, sau khi ICE cho biết tính đến thứ Ba 3/11, có 55.396 bao cà phê Brazil đang chờ được phân loại tại các kho của sàn này, mức cao nhất trong 7 tuần.

Khi cà phê vượt qua các cuộc kiểm tra phân loại, ICE sẽ đưa lượng hàng đó vào số liệu tồn kho được chứng nhận. Tuy nhiên, quá trình phân loại có thể mất từ 1-2 tuần hoặc lâu hơn nếu khối lượng hàng lớn. Cà phê Brazil đã được đưa đến các kho của ICE với tốc độ nhanh kể từ giữa tháng 9. Tồn kho cà phê Brazil tại ICE tăng lên mức cao nhất trong 9 tháng, đạt 83.052 bao vào thứ Năm và thứ Sáu tuần trước.

Giá cà phê vốn đã chịu sức ép sau khi đồng nội tệ real Brazil giảm xuống mức thấp nhất trong 10,25 tháng so với USD vào thứ Hai tuần trước. Đồng real suy yếu khuyến khích các nhà xuất khẩu bán nhiều cà phê hơn, bởi họ có thể thu về số tiền nội tệ cao hơn từ doanh thu tính bằng USD.

Tuy nhiên, tồn kho cà phê ở mức thấp có thể hạn chế đà giảm thêm của giá trong ngắn hạn. Tồn kho arabica được chứng nhận trên ICE giảm xuống mức thấp nhất trong 7 tuần, còn 220.379 bao vào thứ Ba 3/11, chỉ nhỉnh hơn một chút so với mức thấp nhất trong 27 năm là 217.646 bao ghi nhận ngày 15/9. Mặc dù cà phê Brazil đang được đưa đến các kho của ICE, lượng cà phê này vẫn chưa xuất hiện với khối lượng đáng kể trong số liệu tồn kho được ICE chứng nhận.

Trong khi đó, tồn kho robusta trên ICE đã tăng mạnh kể từ đầu tháng 10 và đạt mức cao nhất trong 1,25 năm, với 6.809 lô vào thứ Năm tuần trước, trước khi giảm xuống còn 6.716 lô trong phiên thứ Tư 4/11.

Trong một diễn biến khác, sản lượng cà phê toàn cầu dự kiến tăng mạnh lên mức cao kỷ lục, với lượng dư cung đáng kể được kỳ vọng sẽ giúp cân bằng lại thị trường vốn thâm hụt trong nhiều năm và cho phép các kho dự trữ được bổ sung đáng kể. Đây là kết luận từ phân tích thống kê do Viện Cà phê Costa Rica (Icafe), một tổ chức uy tín, thực hiện dựa trên dữ liệu công bố bởi một số tổ chức tư nhân và cơ quan nhà nước.

Bình quân các dự báo từ 5 nguồn thống kê gồm Ecom, HedgePoint Global Markets, NKG, Rabobank và Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho thấy, sản lượng cà phê toàn cầu trong niên vụ bắt đầu ngày 1/10/2026 sẽ đạt 187,72 triệu bao, tăng gần 6% so với niên vụ 2025/26.

Kể từ đầu thập kỷ này, sản lượng toàn cầu liên tục tăng, dù tốc độ không đồng đều, từ 162,3 triệu bao trong niên vụ 2021/22 lên 165,46 triệu bao trong niên vụ 2022/23, tăng tiếp lên 170 triệu bao trong niên vụ 2023/24, lên 171,32 triệu bao trong niên vụ 2024/25 và 177,19 triệu bao trong niên vụ 2025/26.