Giá cà phê hôm nay 5/11/2026: Trong nước giảm tiếp, Arabica mất gần 3%

Sau một thời gian giảm khá nhanh, giá cà phê trong nước tiếp tục lùi sâu trong những ngày đầu tháng 11. Lâm Đồng đã xuống sát 83.000 đồng/kg, trong khi các vùng còn lại phổ biến quanh 84.000 đồng/kg. Áp lực từ vụ thu hoạch mới cùng phiên giảm mạnh của thị trường thế giới đang khiến tâm lý giao dịch thận trọng hơn.

Hình minh họa.

Giá cà phê hôm nay 4/11: Tây Nguyên giảm nhẹ, Robusta tăng hơn 1%

Giá cà phê hôm nay 4/11/2026 tại Tây Nguyên dao động 84.000 - 84.500 đồng/kg, trong khi Robusta và Arabica thế giới đồng loạt phục hồi.

Giá cà phê trong nước tiếp tục giảm

Giá cà phê tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên hiện dao động từ 83.300–84.000 đồng/kg.

Đắk Lắk giảm 500 đồng/kg xuống 84.000 đồng/kg. Gia Lai cũng giảm 500 đồng/kg, còn 84.000 đồng/kg.

Lâm Đồng giảm mạnh hơn 700 đồng/kg, xuống 83.300 đồng/kg và tiếp tục là khu vực có giá thấp nhất. Tại Đắk Nông (Lâm Đồng mới), giá giảm 500 đồng/kg xuống 84.000 đồng/kg.

Mức trung bình tham khảo khoảng 84.000 đồng/kg. So với vùng trên 94.000 đồng/kg từng xuất hiện trong tháng 10, giá thu mua tại Tây Nguyên đã giảm khoảng 10.000 đồng/kg tại một số khu vực.

Robusta và Arabica cùng chịu áp lực

Trên sàn London, Robusta kỳ hạn tháng 1/2027 giảm 31 USD, tương đương 0,96%, xuống 3.210 USD/tấn. Kỳ hạn tháng 3/2027 giảm 37 USD còn 3.190 USD/tấn, trong khi tháng 5/2027 xuống 3.184 USD/tấn.

Arabica New York giảm mạnh hơn. Kỳ hạn tháng 12/2026 mất 8,15 US cent/lb, tương đương 2,79%, xuống 283,95 US cent/lb.

Hợp đồng tháng 3/2027 giảm 5,95 cent xuống 274,60 US cent/lb; tháng 5/2027 còn 270,95 US cent/lb. Các kỳ hạn xa hơn cũng giảm gần 2%.

Việc cả Robusta và Arabica cùng đi xuống khiến thị trường trong nước thiếu thêm lực đỡ trong lúc nguồn cung vụ mới đang tăng.

Mốc 83.000 đồng/kg bắt đầu được chú ý

Tháng 11 là giai đoạn thu hoạch cà phê tại Tây Nguyên bước vào cao điểm. Lượng hàng mới tăng lên khiến doanh nghiệp thu mua có nhiều lựa chọn hơn, trong khi người trồng đứng trước bài toán bán hàng hay tiếp tục giữ lại chờ giá.

Ở chiều ngược lại, giá đã giảm khá sâu chỉ trong vài tuần. Khi một số khu vực tiến gần vùng 83.000 đồng/kg, tâm lý hạn chế bán có thể xuất hiện và phần nào giúp thị trường tìm điểm cân bằng.

Trong ngắn hạn, vùng 83.000–84.000 đồng/kg sẽ là khoảng giá đáng theo dõi. Nếu Robusta London tiếp tục suy yếu dưới vùng 3.200 USD/tấn, giá trong nước có thể còn chịu sức ép. Ngược lại, một nhịp hồi của thị trường thế giới sẽ giúp tốc độ giảm trong nước chậm lại.