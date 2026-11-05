Giá cà phê hôm nay 5/11/2026: Tây Nguyên tăng lên 84.300 đồng/kg, giá cà phê rang xay giảm tới 1.200 đồng

Giá cà phê hôm nay 5/11/2026: Đắk Nông cũ tăng mạnh nhất, Lâm Đồng vẫn thấp nhất

Giá cà phê trong nước hôm nay 5/11 bất ngờ đảo chiều, phục hồi đồng loạt. Giá cà phê Robusta nhân xô hiện dao động từ 83.500 – 84.300 đồng/kg, ghi nhận mức tăng từ 100 – 300 đồng/kg so với hôm qua.

Tại Đắk Lắk, cà phê được thu mua ở mức 84.100 đồng/kg, tăng 100 đồng so với phiên trước. Dù không phải địa phương có mức tăng mạnh nhất, giá tại đây vẫn cao hơn Gia Lai 100 đồng/kg và thuộc nhóm dẫn đầu trong các vùng được khảo sát.

Trong khi đó, Gia Lai là khu vực duy nhất chưa ghi nhận biến động mới. Giá cà phê giữ nguyên mức 84.000 đồng/kg, thấp hơn 300 đồng so với vùng đang dẫn đầu thị trường.

Ở khu vực Lâm Đồng, giá thu mua tăng thêm 200 đồng, lên 83.500 đồng/kg. Tuy đã cải thiện so với lần cập nhật gần nhất, đây vẫn là mức thấp nhất trong bốn vùng, cách giá cao nhất tới 800 đồng/kg.

Đáng chú ý nhất là khu vực Đắk Nông (tỉnh cũ), nay thuộc tỉnh Lâm Đồng. Giá cà phê tại đây tăng 300 đồng/kg, lên 84.300 đồng/kg. Đây vừa là mức tăng lớn nhất, vừa là giá thu mua cao nhất trong bảng khảo sát sáng nay.

Giá cà phê rang xay hôm nay 5/11/2026: Nhiều loại giảm, Arabica cao cấp vẫn gần 284.000 đồng/kg

Trái với đà tăng nhẹ của cà phê nhân xô, giá cà phê rang xay hôm nay 5/11 ghi nhận xu hướng giảm ở phần lớn sản phẩm. Mức điều chỉnh dao động từ 200 – 1.200 đồng/kg, tùy loại, trong khi một sản phẩm giữ nguyên giá.

Giảm mạnh nhất là Robusta S18 Clean, hiện có giá tham khảo 156.600 đồng/kg sau khi hạ 1.200 đồng. Đây cũng là sản phẩm có mức giá thấp nhất trong sáu loại cà phê rang xay được theo dõi.

Dòng Robusta chất lượng cao CLC giảm 800 đồng/kg, xuống còn 169.600 đồng/kg. Trong khi đó, Cà phê Culi S18 Clean vẫn giữ mức 168.800 đồng/kg, không thay đổi so với lần cập nhật trước.

Ở nhóm có giá cao hơn, Robusta Honey được ghi nhận ở mức 223.000 đồng/kg, giảm nhẹ 200 đồng. Arabica Clean cũng giảm tương ứng, còn 223.600 đồng/kg, chỉ cao hơn Robusta Honey 600 đồng/kg.

Đứng đầu bảng giá là Arabica chất lượng cao CLC, hiện ở mức 283.500 đồng/kg sau khi giảm 200 đồng. So với Robusta S18 Clean, chênh lệch giữa hai sản phẩm lên tới 126.900 đồng/kg, phản ánh sự khác biệt đáng kể về phân khúc và đặc tính sản phẩm.

Giá cà phê thế giới hôm nay 5/11/2026: Robusta London tăng, Arabica New York quay đầu giảm

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê ghi nhận diễn biến trái chiều giữa hai sàn giao dịch lớn. Robusta tại London tăng ở các kỳ hạn được theo dõi, trong khi Arabica trên sàn New York đồng loạt giảm.

Tại sàn London, hợp đồng Robusta kỳ hạn tháng 1/2027, được đánh dấu là kỳ hạn đại diện trong bảng, tăng 18 USD/tấn lên 3.228 USD/tấn. Khối lượng giao dịch của kỳ hạn này đạt 9.448 lot, cho thấy đây là một trong những hợp đồng có hoạt động giao dịch nổi bật trong dữ liệu được cập nhật.

Các kỳ hạn khác cũng duy trì sắc xanh. Hợp đồng tháng 11/2026 đạt 3.243 USD/tấn, tăng 18 USD. Kỳ hạn tháng 3/2027 lên 3.208 USD/tấn, cùng tăng 18 USD, trong khi hợp đồng tháng 5/2027 tăng 16 USD, đạt 3.200 USD/tấn.

Ngược lại, sàn New York ghi nhận áp lực giảm đối với Arabica. Hợp đồng kỳ hạn tháng 12/2026 giảm 4,20 cent/pound, còn 279,75 cent/pound. Đây là mức giảm lớn nhất về giá trị tuyệt đối trong năm kỳ hạn Arabica được theo dõi.

Ở kỳ hạn tháng 3/2027, Arabica giảm 3,70 cent/pound xuống 270,90 cent/pound. Hợp đồng tháng 5/2027 cũng mất 3,80 cent/pound, còn 267,15 cent/pound. Các kỳ hạn xa hơn tiếp tục giảm, phản ánh diễn biến suy yếu tương đối đồng đều trên sàn New York tại thời điểm cập nhật.

Cập nhật lúc 10h37 ngày 5/11/2026. Mức thay đổi so với giá tham chiếu phiên trước.

Giá cà phê trong nước tăng nhẹ, thị trường đang chú ý điều gì?

Với mức thu mua phổ biến quanh 84.000 đồng/kg, giá cà phê Tây Nguyên đang có dấu hiệu cải thiện nhẹ so với lần cập nhật trước. Tuy nhiên, biên độ tăng mới chỉ từ 100 – 300 đồng/kg, chưa cho thấy một đợt biến động lớn về giá.

Sự khác biệt giữa các vùng cũng đáng chú ý. Đắk Nông cũ tiếp tục dẫn đầu, Đắk Lắk duy trì mức trên 84.000 đồng/kg, trong khi khu vực Lâm Đồng truyền thống vẫn ở nhóm giá thấp hơn. Đây là những chênh lệch cần được theo dõi ở các lần cập nhật tiếp theo để xác định liệu khoảng cách giá có tiếp tục mở rộng hay không.

Trên bình diện quốc tế, Robusta London tăng giá có thể là tín hiệu hỗ trợ tâm lý thị trường cà phê trong nước. Dù vậy, giá thu mua thực tế còn phụ thuộc vào cung cầu hàng hóa, chất lượng cà phê, hoạt động giao dịch và các yếu tố khác; không thể chỉ dựa vào một phiên tăng trên sàn để xác định xu hướng tiếp theo.

Ở phân khúc rang xay, phần lớn sản phẩm trong bảng tham khảo lại giảm giá, nổi bật là Robusta S18 Clean giảm tới 1.200 đồng/kg. Diễn biến này cho thấy người theo dõi thị trường cần phân biệt rõ giá cà phê nguyên liệu với giá sản phẩm đã qua chế biến.

Nhìn chung, giá cà phê hôm nay 5/11/2026 ghi nhận mức tăng nhẹ tại nhiều vùng thu mua Tây Nguyên, với đỉnh giá 84.300 đồng/kg ở khu vực Đắk Nông cũ. Trong khi đó, thị trường quốc tế phân hóa và giá cà phê rang xay tham khảo điều chỉnh giảm ở hầu hết các nhóm sản phẩm được khảo sát.