Giá cà phê hôm nay 5.11.2026: Robusta nhích lên, Arabica còn giảm

Lâm Đồng có mức điều chỉnh mạnh hơn ba vùng còn lại trong ngày 4.11, kéo khoảng cách giữa hai đầu bảng lên 700 đồng/kg. Đến buổi tối, Robusta London đã nhích lên so với giá chốt phiên trước, nhưng mức hồi còn nhỏ và Arabica New York vẫn giảm.

Hình minh họa.

Giá cà phê nội địa: Ba vùng cùng ở mức 84.000 đồng/kg

Đơn vị: đồng/kg cà phê Robusta nhân xô. Biến động là ngày 4.11.2026 so với 3.11.2026.

Bình quân cộng bốn vùng đạt 83.825 đồng/kg, giảm 550 đồng/kg so với mức bình quân 84.375 đồng/kg của ngày 3.11. Phép tính này cho mỗi vùng trọng số bằng nhau, không phải giá bình quân theo sản lượng giao dịch.

Lâm Đồng thấp hơn nhóm còn lại 700 đồng/kg. Mức giảm 500–700 đồng/kg trong bảng thuộc ngày 4.11, không phải biến động đã được xác nhận cho ngày 5.11.

Giá quốc tế: Hai sàn phân hóa trong phiên 4.11

Tại bản cập nhật 19:37 ngày 4.11.2026 theo giờ Việt Nam, cả hai hợp đồng dưới đây đang giao dịch, chưa phải giá đóng cửa.

Ở phiên đã kết thúc ngày 3.11, hai hợp đồng tương ứng chốt tại 3.210 USD/tấn và 283,95 cent/lb. Khi đó, Robusta giảm 31 USD/tấn, còn Arabica mất 8,15 cent/lb so với phiên liền trước.

Nhịp hồi nhỏ của Robusta trong tối 4.11 chưa đủ để xác nhận một xu hướng phục hồi. Giá trên hai sàn sử dụng đơn vị và hợp đồng khác nhau, không cộng hoặc so sánh trực tiếp mức giá tuyệt đối.

Dự báo ngày 5.11: Theo dõi lực bán và khả năng giữ nhịp hồi

Nguồn cung ra thị trường và diễn biến đồng real Brazil tiếp tục là những yếu tố cần theo dõi. Đồng real yếu đã khuyến khích bán ra ở phiên trước, trong khi lượng hàng chờ kiểm định tại kho sàn có thể bổ sung nguồn cung được chứng nhận nếu đáp ứng tiêu chuẩn.

Giá thu mua trong nước ngày 5.11 có thể còn chịu sức ép nếu lượng hàng bán ra tăng và Robusta không giữ được nhịp hồi. Ngược lại, một đợt phục hồi bền hơn trên sàn, đi cùng nhu cầu mua hàng thực tế, có thể giúp giá nội địa ổn định. Diễn biến lúc 19:37 chưa đủ để kết luận giá trong nước chắc chắn tăng hoặc giảm vào ngày kế tiếp.