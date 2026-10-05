Giá cà phê hôm nay 5.10: Trong nước và thế giới cùng đứng giá

Sau nhịp phục hồi cuối tuần, thị trường cà phê bước vào ngày 5.10 với trạng thái ổn định. Giá trong nước giữ nguyên mặt bằng của ngày trước, trong khi các sàn quốc tế chưa xuất hiện mức giá đóng cửa mới.

Hình minh họa.

Giá cà phê trong nước giữ nguyên quanh 94.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 5.10.2026 tại các vùng sản xuất trọng điểm không thay đổi so với ngày 4.10. Mức bình quân công bố tiếp tục duy trì ở 94.000 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk, giá thu mua cà phê giữ ở mức 94.000 đồng/kg. Gia Lai cũng duy trì mức 94.000 đồng/kg.

Lâm Đồng tiếp tục có mức giá 93.499 đồng/kg, thấp nhất trong các địa phương được khảo sát.

Đắk Nông (Lâm Đồng mới) không thay đổi, giữ mức 94.000 đồng/kg và cùng Đắk Lắk, Gia Lai nằm trong nhóm có giá cao nhất.

Như vậy, giá cà phê trong nước đang dao động trong khoảng 93.499 - 94.000 đồng/kg. Biên độ giữa mức cao nhất và thấp nhất chỉ khoảng 501 đồng/kg, cho thấy mặt bằng thu mua giữa các vùng khá sát nhau.

Việc giá đứng yên sau phiên phục hồi trước đó cho thấy thị trường đang trong trạng thái chờ đợi thêm tín hiệu mới. Người bán chưa chịu áp lực phải đưa hàng ra mạnh, trong khi doanh nghiệp cũng có xu hướng quan sát diễn biến quốc tế trước khi điều chỉnh giá mua.

Giá cà phê thế giới chưa có biến động mới

Thị trường cà phê thế giới chưa ghi nhận phiên đóng cửa mới, do đó các mức giá gần nhất tiếp tục được giữ làm tham chiếu cho ngày 5.10.2026.

Robusta London kỳ hạn 11.2026 giữ ở mức 3.469 USD/tấn. Đây là mức giá đã tăng 21 USD trong phiên gần nhất và là vùng cao đáng chú ý của Robusta trong những tuần gần đây.

Các kỳ hạn Robusta xa hơn cũng giữ nguyên mức đóng cửa cuối tuần, trong đó hợp đồng 1.2027 ở 3.448 USD/tấn và kỳ hạn 3.2027 ở 3.424 USD/tấn.

Trên sàn New York, Arabica kỳ hạn 3.2027 duy trì ở 280,50 US cent/lb. Kỳ hạn 5.2027 giữ mức 277,80 US cent/lb, trong khi kỳ hạn 7.2027 ở 275,70 US cent/lb.

Việc giá Robusta và Arabica chưa có mức giao dịch đóng cửa mới khiến thị trường nội địa thiếu thêm động lực để thay đổi ngay trong đầu ngày 5.10.

Mốc 94.000 đồng/kg tiếp tục được chú ý

Sau những phiên biến động khá mạnh đầu tháng 10, giá cà phê trong nước đang tạm thời ổn định quanh mốc 94.000 đồng/kg. Đây có thể tiếp tục là vùng giá quan trọng trong ngắn hạn.

Điểm hỗ trợ hiện tại là phiên gần nhất của thị trường thế giới kết thúc với Robusta và Arabica đều tăng. Nếu xu hướng tích cực tiếp tục xuất hiện khi các sàn bước vào tuần giao dịch mới, giá nội địa có cơ hội duy trì hoặc vượt mốc hiện tại.

Ngược lại, thị trường đang bước sâu hơn vào giai đoạn thu hoạch vụ mới tại Tây Nguyên. Khi lượng hàng mới tăng dần, nguồn cung có thể tạo áp lực lên giá nếu nhu cầu thu mua không tăng tương ứng.

Do đó, diễn biến đầu tuần của Robusta London sẽ là một trong những tín hiệu đáng chú ý nhất. Nếu hợp đồng kỳ hạn gần tiếp tục giữ trên vùng 3.400 USD/tấn, mặt bằng cà phê trong nước quanh 94.000 đồng/kg có thêm cơ sở để duy trì.