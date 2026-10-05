Giá cà phê hôm nay 5/10: Trong nước ổn định, Robusta giữ mức 3.469 USD/tấn

Sau nhịp phục hồi cuối tuần, giá cà phê bước vào ngày 5/10 trong trạng thái ổn định. Các vùng thu mua trọng điểm Tây Nguyên giữ nguyên mặt bằng giá, trong khi thị trường đang chờ tín hiệu mới từ các sàn quốc tế khi bước sang tuần giao dịch mới.

Hình minh họa.

Giá cà phê hôm nay 4/10: Hai sàn thế giới cùng tăng, Tây Nguyên phục hồi

Giá cà phê hôm nay 4/10/2026 tại Tây Nguyên nhích tăng, phổ biến 93.499–94.000 đồng/kg; Robusta London và Arabica New York cùng khởi sắc.

Giá cà phê trong nước giữ mốc 94.000 đồng/kg

Giá cà phê tại Tây Nguyên hôm nay không thay đổi so với ngày trước đó, phổ biến từ 93.499–94.000 đồng/kg. Mức giá công bố bình quân tiếp tục ở 94.000 đồng/kg.

Đắk Lắk và Gia Lai cùng được thu mua ở mức 94.000 đồng/kg. Tại Đắk Nông (Lâm Đồng mới), giá cũng giữ ở 94.000 đồng/kg. Lâm Đồng tiếp tục là khu vực có mức thấp nhất với 93.499 đồng/kg.

Việc giá đứng yên sau phiên hồi phục cho thấy thị trường đang có xu hướng thận trọng. Người mua và người bán đều chờ thêm tín hiệu từ sàn London cũng như diễn biến nguồn cung vụ mới tại Tây Nguyên.

Robusta và Arabica chưa có giá đóng cửa mới

Do rơi vào thời điểm cuối tuần, các sàn cà phê quốc tế chưa ghi nhận phiên đóng cửa mới. Mức tham chiếu gần nhất của Robusta London kỳ hạn tháng 11/2026 vẫn ở 3.469 USD/tấn, tăng 21 USD so với phiên trước đó.

Các kỳ hạn Robusta tháng 1/2027, 3/2027 và 5/2027 lần lượt ở 3.448 USD/tấn, 3.424 USD/tấn và 3.412 USD/tấn.

Trên sàn New York, Arabica kỳ hạn tháng 3/2027 giữ mức tham chiếu 280,50 US cent/lb. Hợp đồng tháng 5/2027 ở 277,80 US cent/lb và tháng 7/2027 đạt 275,70 US cent/lb.

Như vậy, giá quốc tế bước vào tuần mới từ nền giá đã phục hồi trong phiên gần nhất, đặc biệt với Robusta khi hợp đồng giao gần vẫn đứng trên ngưỡng 3.400 USD/tấn.

Thị trường chờ diễn biến tuần mới

Giá cà phê trong nước hiện duy trì khá ổn định quanh ngưỡng 94.000 đồng/kg, song những phiên tới có thể xuất hiện biến động rõ hơn khi các sàn quốc tế mở cửa trở lại.

Một yếu tố đáng chú ý là vụ thu hoạch mới tại Tây Nguyên đang dần được triển khai. Khi lượng cà phê mới đưa ra thị trường tăng lên, nguồn cung có thể tạo sức ép lên giá. Ngược lại, nếu Robusta tiếp tục duy trì đà phục hồi, thị trường nội địa sẽ có thêm lực hỗ trợ.

Trong ngắn hạn, vùng 93.500–94.000 đồng/kg nhiều khả năng vẫn là mặt bằng được theo dõi sát trước khi thị trường xác lập xu hướng mới.