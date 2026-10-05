Giá cà phê hôm nay 5/10: Nguồn cung hạn chế, giá trong nước tăng nhẹ

Giá cà phê hôm nay ngày 5/10/2026 tại thị trường trong nước

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt tăng nhẹ trong tuần qua, hiện ở quanh mốc 94.000 đồng/kg. Cụ thể:

Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk hiện ở mức 94.000 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng hiện ở mức 93.400 - 94.000 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai hiện ở mức 94.000 đồng/kg.

Lưu ý : Các mức giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch…

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Thị trường cà phê Việt Nam trong tuần này tiếp tục khá trầm lắng khi lượng cà phê tồn kho từ niên vụ cũ đã giảm đáng kể, trong khi nguồn cung từ niên vụ mới chưa được đưa ra thị trường với số lượng lớn.

Theo các thương nhân, giá cà phê nhân tại khu vực Tây Nguyên hiện dao động khoảng 94.000 đồng/kg, tăng nhẹ so với mức 93.000-93.800 đồng/kg của tuần trước.

Việt Nam đã chính thức bước vào niên vụ cà phê 2026/27 từ ngày 1/10. Tuy nhiên, các thương nhân nhận định lượng cà phê vụ mới khó được đưa ra thị trường với số lượng lớn trước đầu tháng 11, do hoạt động thu hoạch chưa bước vào giai đoạn cao điểm.

Một thương nhân tại Tây Nguyên cho biết giá cà phê của vụ mới hiện chưa được xác định và sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có diễn biến thị trường Brazil và điều kiện thời tiết tại Tây Nguyên trong thời gian tới. Hiện điều kiện thời tiết tại khu vực này được đánh giá thuận lợi cho cây cà phê.

Trong khi đó, trên thị trường xuất khẩu, cà phê Robusta loại 2, tỷ lệ 5% đen và vỡ, đang được chào bán với mức cộng 200 USD/tấn so với hợp đồng LIFFE kỳ hạn tháng 11.

Trong ngắn hạn, nguồn cung cà phê Việt Nam được dự báo chưa tăng mạnh khi lượng tồn kho vụ cũ đã ở mức thấp, còn cà phê vụ mới chưa được đưa ra thị trường trên diện rộng. Do đó, diễn biến giá trong nước sẽ tiếp tục phụ thuộc vào nguồn cung thực tế từ Tây Nguyên và biến động của thị trường cà phê thế giới.

Giá cà phê hôm nay ngày 5/10/2026 tại thị trường thế giới

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2026 trên sàn London tăng 3% (102 USD/tấn) trong tuần trước, lên mức 3.469 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 1/2027 tăng 3,2% (106 USD/tấn), lên mức 3.448 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 3/2027 cũng tăng 3,4% (9,3 US cent/pound), lên mức 280,5 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 5/2027 tăng 3,3% (8,9 US cent/pound), đạt 277,8 US cent/pound.