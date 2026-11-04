Giá cà phê hôm nay 4/11: Tây Nguyên giảm nhẹ, Robusta tăng hơn 1%

Sau chuỗi giảm mạnh kéo dài từ cuối tháng 10, giá cà phê trong nước tiếp tục duy trì ở vùng thấp. Điểm đáng chú ý là thị trường thế giới đã bật tăng trở lại, qua đó tạo thêm kỳ vọng giá nội địa có thể sớm tìm được điểm cân bằng.

Hình minh họa.

Giá cà phê hôm nay 3/11: Cao nhất 86.000 đồng/kg, áp lực vụ mới gia tăng

Giá cà phê hôm nay 3/11/2026 tại Tây Nguyên giảm mạnh, xuống 85.200 - 86.000 đồng/kg. Giá thu mua tiếp tục chịu sức ép trong giai đoạn vụ mới tăng tốc.

Giá cà phê trong nước quanh 84.000 - 84.500 đồng/kg

Giá cà phê tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên hiện dao động từ 84.000 - 84.500 đồng/kg. Mức trung bình tham khảo khoảng 84.500 đồng/kg, giảm nhẹ so với lần cập nhật trước.

Đắk Lắk được thu mua ở mức 84.500 đồng/kg. Gia Lai cũng ở mức 84.500 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg.

Lâm Đồng giảm 200 đồng/kg xuống 84.000 đồng/kg, thấp nhất trong các khu vực khảo sát. Tại Đắk Nông (Lâm Đồng mới), giá duy trì 84.500 đồng/kg.

Mặt bằng hiện tại đã thấp hơn khoảng 9.000–10.000 đồng/kg so với vùng giá trên 94.000 đồng/kg từng xuất hiện trong tháng 10. Diễn biến này cho thấy áp lực nguồn cung vụ mới vẫn đang tác động khá mạnh tới thị trường.

Robusta và Arabica đồng loạt phục hồi

Trái với diễn biến trong nước, giá cà phê thế giới phiên gần nhất ghi nhận sắc xanh.

Trên sàn London, Robusta kỳ hạn tháng 11/2026 tăng 79 USD, tương đương 2,49%, lên 3.256 USD/tấn. Kỳ hạn tháng 1/2027 tăng 37 USD lên 3.241 USD/tấn.

Arabica New York cũng phục hồi. Kỳ hạn tháng 12/2026 tăng 4,90 US cent/lb, tương đương 1,71%, lên 292,10 US cent/lb.

Hợp đồng tháng 3/2027 tăng 3,75 cent lên 280,55 US cent/lb; tháng 5/2027 đạt 276,50 US cent/lb. Các kỳ hạn còn lại đều tăng trên 1%.

Nhịp tăng đồng thời trên hai sàn giúp thị trường quốc tế phần nào lấy lại cân bằng sau chuỗi phiên biến động mạnh cuối tháng 10.

Giá trong nước có thể tìm điểm cân bằng

Áp lực lớn nhất với giá cà phê Việt Nam vẫn đến từ nguồn cung vụ mới. Tháng 11 là giai đoạn thu hoạch tăng tốc tại Tây Nguyên, khiến lượng hàng mới đưa ra thị trường nhiều hơn.

Tuy nhiên, giá đã giảm khá sâu trong thời gian ngắn. Khi mặt bằng thu mua lùi về quanh 84.000–85.000 đồng/kg, người trồng có thể thận trọng hơn trong việc bán hàng, nhất là với những hộ không chịu áp lực tài chính ngay sau thu hoạch.

Việc Robusta London trở lại trên 3.200 USD/tấn cũng là tín hiệu tích cực. Nếu đà hồi phục của thị trường thế giới được duy trì, giá cà phê trong nước có thể giảm chậm lại hoặc xuất hiện nhịp hồi trong những phiên tới.

Ngược lại, nguồn cung vụ mới tiếp tục tăng nhanh vẫn có thể khiến thị trường giằng co. Vùng 84.000–85.000 đồng/kg vì vậy sẽ là khoảng giá đáng chú ý trong những ngày đầu tháng 11.