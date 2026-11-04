Giá cà phê hôm nay 4/11: Robusta và Arabica đồng loạt giảm trước áp lực nguồn cung

Giá cà phê hôm nay ngày 4/11/2026 tại thị trường trong nước

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt giảm, hiện ở quanh mốc 84.000 đồng/kg. Cụ thể:

Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk giảm 500 đồng/kg, hiện ở mức 84.500 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng giảm 700 đồng/kg, hiện ở mức 83.300 - 84.000 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 500 đồng/kg, hiện ở mức 84.000 đồng/kg.

Lưu ý: Các mức giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch…

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Giá cà phê hôm nay ngày 4/11/2026 trên thị trường thế giới

Theo dữ liệu mới nhất, giá cà phê thế giới đồng loạt giảm trên 2 sàn giao dịch lớn so với hôm qua. Cụ thể:

Trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2026 giảm 31 USD so với hôm qua, hiện ở mức 3.225 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2027 giảm 31 USD/tấn, đạt 3.210 USD/tấn.

Tương tự, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2026 trên sàn giao dịch New York giảm 8,15 US cent/pound so với hôm qua, hiện ở mức 283,95 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 5,95 US cent/pound, đạt 274,60 US cent/pound.

Một trong những nguyên nhân chính gây sức ép lên giá cà phê là đồng Real Brazil suy yếu. Trong phiên giao dịch ngày 3/11, đồng tiền này giảm khoảng 1%, xuống mức thấp thứ hai kể từ sau cuộc bầu cử ngày 25/10. Đồng nội tệ mất giá khiến hoạt động bán cà phê của nông dân và doanh nghiệp xuất khẩu Brazil trở nên hấp dẫn hơn, qua đó làm gia tăng nguồn cung chào bán trên thị trường quốc tế.

Bên cạnh đó, triển vọng sản lượng cà phê Brazil đạt mức kỷ lục trong niên vụ 2026-2027 cũng làm gia tăng lo ngại về khả năng dư cung. Tại các kho được sàn ICE chứng nhận, lượng cà phê Brazil đang chờ kiểm định đạt 55.396 bao tính đến ngày 3/11, mức cao nhất trong 7 tuần. Trước đó, tổng lượng cà phê Brazil tại các kho ICE đã tăng lên 83.052 bao, cao nhất trong 9 tháng.

Tại Việt Nam, hoạt động thu hoạch cà phê niên vụ 2026-2027 đang diễn ra tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên. Nguồn cung vụ mới dự kiến tăng dần trong những tuần tới, tạo thêm áp lực lên giá Robusta.

Mặc dù vậy, thị trường vẫn có những yếu tố hỗ trợ nhất định. Tồn kho Arabica được chứng nhận trên sàn ICE tính đến ngày 3/11 đạt 220.379 bao, thấp hơn đáng kể so với mức 431.481 bao cùng kỳ năm trước.

Trong ngắn hạn, giá cà phê nhiều khả năng tiếp tục chịu tác động từ tiến độ thu hoạch tại Việt Nam, hoạt động bán hàng của Brazil và diễn biến tỷ giá. Lượng hàng thực tế được đưa ra thị trường trong những tuần tới sẽ là yếu tố quan trọng định hình xu hướng giá cà phê thế giới.