Giá cà phê hôm nay 4/11: Quay đầu giảm, robusta rơi khỏi đỉnh 1 tuần

Trên sàn London, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 11/2026 giảm 31 USD/tấn (-0,95%) xuống 3.225 USD/tấn; Giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 01/2026 giảm 31 USD/tấn (-0,96%) xuống 3.210 USD/tấn; Kỳ hạn giao tháng 03/2027 giá giảm 37 USD/tấn (-1,15%) xuống 3.190 USD/tấn; Các kỳ hạn khác giá giảm 37-38 USD/tấn.

Tương tự, trên sàn New York, giá cà phê arabica giao tháng 12/2026 giảm 8,15 US cent/pound (-2,79%) xuống 283,95 US cent/pound; Giá cà phê giao tháng 3/2026 giảm 5,95 US cent/pound (-2,12%) xuống 274,6 US cent/pound; Kỳ hạn giao tháng 5/2026 giá giảm 5,55 US cent/pound (-2,01%) xuống 270,95 US cent/pound. Các kỳ hạn khác giá giảm 4,75-5,1 US cent/pound.

Giá cà phê đi xuống trong bối cảnh đồng nội tệ real Brazil suy yếu. Đồng tiền này giảm 1% trong phiên thứ Ba và hiện chỉ nhỉnh hơn một chút so với mức thấp nhất trong 10,25 tháng so với USD ghi nhận hôm thứ Hai tuần trước.

Đồng real chịu áp lực sau chiến thắng bất ngờ của Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva trong cuộc bầu cử tổng thống Brazil tuần trước. Đồng nội tệ yếu hơn khuyến khích các nhà xuất khẩu bán nhiều cà phê hơn, bởi họ có thể thu về nhiều tiền real hơn từ doanh thu tính bằng USD.

Theo Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) và Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), Brazil là quốc gia sản xuất và xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới, chiếm 35-40% sản lượng toàn cầu và gần 30% lượng cà phê xuất khẩu toàn cầu.

Thông tin xuất khẩu cà phê Việt Nam tăng cũng gây sức ép lên giá robusta. Việt Nam là nước sản xuất robusta lớn nhất thế giới.

Theo số liệu mới nhất của Cục Thống kê, trong 10 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 1,57 triệu tấn cà phê, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu cà phê trong giai đoạn này lại giảm 5,2%, xuống còn 7,08 tỷ USD.

Riêng trong tháng 10, Việt Nam xuất khẩu 114.000 tấn cà phê, tăng 60% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2025, xuất khẩu cà phê của Việt Nam tăng 17,5% so với năm trước, đạt 1,58 triệu tấn. Ngoài ra, sản lượng cà phê niên vụ 2025/26 của Việt Nam được dự báo tăng 6% so với niên vụ trước, lên 1,76 triệu tấn, tương đương 29,4 triệu bao, mức cao nhất trong bốn năm.

Hôm thứ Tư tuần trước, giá arabica giao tháng 12 tại New York giảm xuống mức thấp nhất trong năm tuần, chủ yếu do lo ngại các nhà xuất khẩu Brazil sẽ tăng bán sau khi đồng real giảm xuống mức thấp nhất trong 10,25 tháng so với USD.

Giá cà phê còn chịu áp lực sau khi ICE cho biết có 55.396 bao cà phê Brazil đang chờ kiểm định tại các kho của sàn tính đến thứ Ba 3/11, mức cao nhất trong bảy tuần. Sau khi cà phê vượt qua các bước kiểm định, ICE sẽ đưa lượng hàng này vào số liệu tồn kho được chứng nhận. Tuy nhiên, quá trình kiểm định có thể mất 1-2 tuần hoặc lâu hơn nếu khối lượng hàng lớn.

Cà phê Brazil đã được đưa đến các kho ICE với tốc độ nhanh kể từ giữa tháng 9. Tồn kho cà phê Brazil tại đây tăng lên mức cao nhất trong chín tháng, đạt 83.052 bao vào thứ Năm và thứ Sáu tuần trước.

Tuy nhiên, lượng tồn kho cà phê thắt chặt có thể hạn chế đà giảm giá trong ngắn hạn. Tồn kho arabica tại ICE giảm xuống còn 220.379 bao trong phiên thứ Ba, mức thấp nhất trong bảy tuần và chỉ nhỉnh hơn đôi chút so với mức đáy 27 năm là 217.646 bao ghi nhận hôm 15/9.

Mặc dù cà phê Brazil liên tục được đưa đến các kho ICE, lượng hàng này vẫn chưa xuất hiện với khối lượng đáng kể trong số liệu tồn kho được chứng nhận của sàn.

Trong khi đó, tồn kho robusta tại ICE đã tăng mạnh kể từ đầu tháng 10, đạt mức cao nhất trong 1,25 năm với 6.809 lô vào thứ Năm tuần trước, trước khi giảm xuống còn 6.741 lô trong phiên thứ Ba 3/11.