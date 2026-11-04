Giá cà phê hôm nay 4.11.2026: Giá nội địa chưa cùng nhịp phục hồi của sàn

Bảng giá trong nước và cách tính bình quân

Đơn vị: đồng/kg cà phê Robusta nhân xô.

Bình quân ngày 3.11 được tính bằng tổng bốn mức giá chia bốn, đạt 84.375 đồng/kg. Khoảng cách cao nhất và thấp nhất là 500 đồng/kg.

Chỉ báo tổng hợp trên trang giá ưu tiên là 84.500 đồng/kg, giảm 100 đồng/kg. Do nguồn chưa cung cấp đủ phương pháp để đồng nhất chỉ báo này với bình quân số học bốn vùng, hai con số được trình bày riêng.

Giá quốc tế: Phân biệt phiên đã kết thúc và giá đang chạy

Kết phiên giao dịch ngày 02.11.2026:

Trong tối 3.11, bảng CFD tham chiếu trên nền tảng dữ liệu vẫn đang giao dịch:

Các báo giá CFD là ảnh chụp dữ liệu trong phiên, không phải giá đóng cửa ngày 3.11. Cơ sở so sánh của chúng được giữ theo nền tảng, không ghép với giá kết phiên trong bảng trên để tính lại biến động.

Dự báo ngày 4.11: Lực đỡ quốc tế chưa bảo đảm giá nội địa tăng

Tồn kho Arabica đạt chuẩn còn thấp hỗ trợ giá, trong khi triển vọng thời tiết thuận lợi tại Brazil và lượng tồn kho Robusta cao hơn trước là những yếu tố có thể hạn chế đà tăng. Hai nhóm cà phê vì vậy không có cùng trạng thái cung cầu.

Nếu giá Robusta duy trì được sức phục hồi trong phần còn lại của phiên và nhu cầu mua hàng nội địa cải thiện, giá thu mua ngày 4.11 có thể được hỗ trợ. Tuy nhiên, diễn biến giảm nhẹ của một số vùng trong ngày 3.11 cho thấy giá trong nước chưa phản ứng đồng đều với sàn. Chưa đủ cơ sở khẳng định một mức tăng cụ thể cho ngày kế tiếp.