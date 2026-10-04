Giá cà phê hôm nay 4/10: Hai sàn thế giới cùng tăng, Tây Nguyên phục hồi

Sau phiên giảm khá mạnh trước đó, giá cà phê trong nước đã có tín hiệu phục hồi. Mặt bằng thu mua tại nhiều vùng trọng điểm tăng khoảng 200 đồng/kg, trong khi giá Robusta và Arabica thế giới đồng loạt đi lên.

Hình minh họa.

Giá cà phê hôm nay 3/10: Giảm 800 đồng/kg, Robusta và Arabica phân hóa

Giá cà phê hôm nay 3/10/2026 tại Tây Nguyên giảm 800 đồng/kg, dao động 93.200–94.000 đồng/kg; Arabica giảm hơn 1%, còn Robusta kỳ hạn gần nhích nhẹ.

Giá cà phê trong nước trở lại mốc 94.000 đồng/kg

Giá cà phê tại Tây Nguyên hiện phổ biến từ 93.499–94.000 đồng/kg. Mức bình quân tham khảo trên thị trường khoảng 94.000 đồng/kg.

Đắk Lắk tăng 200 đồng/kg lên 94.000 đồng/kg. Gia Lai cũng tăng 200 đồng/kg, đạt 94.000 đồng/kg. Lâm Đồng tăng 200 đồng/kg lên 93.499 đồng/kg.

Tại Đắk Nông (Lâm Đồng mới), giá thu mua giữ ở mức 94.000 đồng/kg.

Như vậy, sau khi giảm 800 đồng/kg ở phiên trước, thị trường nội địa đã phục hồi nhẹ. Ba khu vực đang cùng đứng ở mốc 94.000 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng thấp hơn khoảng 500 đồng/kg.

Robusta London tăng mạnh ở các kỳ hạn

Thị trường thế giới ghi nhận sắc xanh trên cả hai sàn cà phê lớn.

Robusta London kỳ hạn tháng 11/2026 tăng 21 USD, tương đương 0,61%, lên 3.469 USD/tấn. Kỳ hạn tháng 1/2027 tăng mạnh hơn 45 USD, đạt 3.448 USD/tấn.

Các kỳ hạn xa tiếp tục tăng đáng kể. Hợp đồng tháng 3/2027 tăng 49 USD lên 3.424 USD/tấn; tháng 5/2027 tăng 54 USD lên 3.412 USD/tấn và tháng 7/2027 tăng 55 USD, đạt 3.399 USD/tấn.

Arabica New York cũng đi lên ở toàn bộ các kỳ hạn được theo dõi. Hợp đồng tháng 3/2027 tăng 0,90 US cent/lb lên 280,50 US cent/lb; kỳ hạn tháng 5/2027 tăng 1,40 cent lên 277,80 US cent/lb.

Kỳ hạn tháng 7/2027 đạt 275,70 US cent/lb, tăng 1,35 cent. Hai hợp đồng tháng 9 và tháng 12/2027 lần lượt đạt 273,40 và 270,95 US cent/lb.

Giá cà phê có thể tiếp tục giằng co

Việc cả Robusta và Arabica cùng tăng tạo thêm lực hỗ trợ cho thị trường cà phê trong nước. Đặc biệt, Robusta kỳ hạn gần lấy lại vùng 3.469 USD/tấn sau những phiên biến động mạnh trước đó.

Tuy nhiên, thị trường đang bước vào giai đoạn đầu vụ thu hoạch mới tại Tây Nguyên. Khi nguồn cung cà phê mới tăng dần trong thời gian tới, áp lực bán có thể lớn hơn và khiến giá khó duy trì đà tăng liên tục.

Ở chiều ngược lại, diễn biến giá thế giới vẫn đang hỗ trợ tâm lý thị trường. Vì vậy, trong ngắn hạn, giá cà phê trong nước nhiều khả năng tiếp tục dao động quanh vùng 94.000 đồng/kg, xen kẽ những phiên tăng giảm theo diễn biến của sàn London.