Giá cà phê hôm nay 31/10: Robusta tiếp tục giảm, Arabica quanh 285 cent/lb

Sau những phiên giảm liên tiếp cuối tháng 10, giá cà phê trong nước tiếp tục lùi thêm. Mặt bằng thu mua tại Tây Nguyên hiện chỉ còn quanh 87.000 đồng/kg, trong bối cảnh vụ thu hoạch mới bước vào giai đoạn cao điểm và giá Robusta thế giới chưa tìm được lực phục hồi rõ ràng.

Hình minh họa.

Giá cà phê hôm nay 30/10/2026: Giảm tiếp, thấp nhất còn 88.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 30/10/2026 tại Tây Nguyên tiếp tục giảm, còn 88.000 - 88.500 đồng/kg. Robusta và Arabica thế giới cũng chưa thoát khỏi áp lực điều chỉnh.

Giá cà phê trong nước giảm đồng loạt 1.000 đồng/kg

Giá cà phê tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên hiện dao động từ 87.000–87.500 đồng/kg. Mức trung bình tham khảo được niêm yết khoảng 87.400 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với lần cập nhật trước.

Đắk Lắk giảm xuống 87.400 đồng/kg. Gia Lai còn 87.300 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng tiếp tục có mức thấp nhất là 87.000 đồng/kg.

Tại Đắk Nông (Lâm Đồng mới), giá thu mua ở mức 87.500 đồng/kg, cao nhất trong các khu vực khảo sát nhưng cũng giảm 1.000 đồng/kg.

So với vùng trên 94.000 đồng/kg hồi giữa tháng 10, giá cà phê Tây Nguyên đã giảm khoảng 6.000–7.000 đồng/kg. Đây là mức điều chỉnh đáng kể chỉ trong thời gian ngắn.

Robusta tiếp tục giảm, Arabica diễn biến phân hóa

Trên sàn London, Robusta kỳ hạn tháng 11/2026 giảm 23 USD, tương đương 0,72%, xuống 3.177 USD/tấn.

Kỳ hạn tháng 1/2027 cũng giảm 23 USD còn 3.176 USD/tấn. Hợp đồng tháng 3/2027 xuống 3.167 USD/tấn, giảm 16 USD.

Trên sàn New York, Arabica kỳ hạn tháng 12/2026 giảm 1,30 US cent/lb xuống 285,45 US cent/lb.

Trong khi đó, các kỳ hạn xa hơn nhích tăng nhẹ. Hợp đồng tháng 3/2027 tăng 0,55 cent lên 276,75 US cent/lb; tháng 5/2027 tăng 0,75 cent lên 273 US cent/lb.

Diễn biến này cho thấy Arabica đã bớt đồng thuận giảm trên toàn bộ đường kỳ hạn, nhưng thị trường nhìn chung vẫn đang ở vùng giá thấp hơn đáng kể so với đầu tháng.

Vụ mới tiếp tục gây sức ép lên giá

Nguồn cung là yếu tố nổi bật của thị trường cà phê thời điểm cuối tháng 10. Vụ thu hoạch tại Tây Nguyên đang bước vào giai đoạn cao điểm, khiến lượng hàng mới có khả năng tăng nhanh trong những tuần tới.

Khi nguồn cung được bổ sung, doanh nghiệp thu mua có thêm lựa chọn và áp lực cạnh tranh hàng hóa giảm bớt. Điều này khiến giá nội địa khó phục hồi mạnh nếu thị trường thế giới chưa xuất hiện tín hiệu đảo chiều rõ rệt.

Dù vậy, sau chuỗi giảm nhanh, vùng 87.000–87.500 đồng/kg có thể khiến một bộ phận người trồng hạn chế bán ra để chờ giá tốt hơn. Điều này có thể giúp thị trường tìm lại điểm cân bằng trong ngắn hạn.

Trong những phiên tới, mốc 87.000 đồng/kg sẽ được chú ý. Với Robusta, khả năng lấy lại vùng 3.200 USD/tấn sẽ có ảnh hưởng đáng kể tới tâm lý thị trường trong nước đầu tháng 11.