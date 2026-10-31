Giá cà phê hôm nay 31/10: Hồi phục nhẹ, arabica thoát đáy 1 tháng

Trên sàn London, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 11/2026 tăng 42 USD/tấn (+1,32%) lên 3.219 USD/tấn; Giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 01/2026 tăng 28 USD/tấn (+0,88%) lên 3.204 USD/tấn; Kỳ hạn giao tháng 03/2027 giá tăng 26 USD/tấn (+0,82%) lên 3.193 USD/tấn; Các kỳ hạn khác giá tăng 24-25 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê arabica các kỳ hạn có diễn biến khác biệt.

Trong khi giá cà phê arabica giao tháng 12/2026 tăng 1,75 US cent/pound (+0,61%) lên 287,2 US cent/pound và giá cà phê giao tháng 3/2026 tăng 0,05 US cent/pound (+0,02%) lên 276,8 US cent/pound; thì kỳ hạn giao tháng 5/2026 giá lại giảm 0,25 US cent/pound (-0,09%) xuống 272,75 US cent/pound. Các kỳ hạn khác giá cũng giảm 0,55-0,6 US cent/pound.

Giá arabica New York phục hồi nhẹ trong phiên cuối tuần, lấy lại một phần nhỏ mức giảm mạnh trong hai tuần trước đó, sau khi chạm đáy một tháng vào thứ Năm.

Dù vậy, giá arabica giao tháng 12 tại New York vẫn giảm 6,6% trong tuần, chủ yếu do lo ngại các nhà xuất khẩu Brazil sẽ tăng bán sau khi đồng real mất 8,6% giá trị trong tuần.

Đồng nội tệ Brazil suy yếu sau chiến thắng bất ngờ của Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva trong cuộc bầu cử tổng thống Brazil cuối tuần trước. Đồng real yếu hơn khuyến khích các nhà xuất khẩu bán nhiều cà phê hơn, bởi họ có thể thu về nhiều tiền real hơn từ doanh thu tính bằng USD.

Theo Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) và Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), Brazil là quốc gia sản xuất và xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới với khoảng cách đáng kể, chiếm 35-40% sản lượng toàn cầu và gần 30% lượng cà phê xuất khẩu toàn cầu.

Giá cà phê còn chịu áp lực giảm sau khi ICE cho biết, có 47.476 bao cà phê Brazil đang chờ kiểm định tại các kho của sàn tính đến thứ Sáu, mức cao nhất trong sáu tuần. Sau khi cà phê vượt qua các bước kiểm định, ICE sẽ đưa lượng hàng này vào số liệu tồn kho được chứng nhận. Tuy nhiên, quá trình kiểm định thường mất 1-2 tuần, hoặc lâu hơn khi khối lượng hàng lớn.

Cà phê Brazil đã liên tục được đưa đến các kho ICE với tốc độ nhanh kể từ giữa tháng 9. Tồn kho cà phê Brazil tại đây tăng lên mức cao nhất trong chín tháng, đạt 83.052 bao vào thứ Năm và thứ Sáu.

Tồn kho arabica tại ICE tăng nhẹ thêm 3.033 bao trong hai ngày thứ Năm và thứ Sáu, lên 225.068 bao, so với mức thấp nhất trong 1,5 tháng là 222.035 bao ghi nhận hôm thứ Tư. Tuy nhiên, con số này chỉ nhỉnh hơn một chút so với mức đáy trong 27 năm, đạt 217.646 bao vào ngày 15/9.

Mặc dù cà phê Brazil liên tục được đưa đến các kho ICE, lượng hàng này vẫn chưa xuất hiện với khối lượng đáng kể trong số liệu tồn kho được chứng nhận của sàn.

Trong khi đó, tồn kho robusta tại ICE đã tăng mạnh kể từ đầu tháng 10, đạt mức cao nhất trong 1,25 năm, với 6.809 lô vào thứ Năm, trước khi giảm nhẹ xuống còn 6.763 lô vào thứ Sáu.

Trong khi đó, giá cà phê nội địa tại Việt Nam rơi xuống mức thấp nhất 4 tháng, theo dữ liệu của LSEG.

Reuters dẫn lời một thương nhân tại Tây Nguyên cho biết, nông dân đã bắt đầu thu hoạch, nhưng sản lượng đưa ra thị trường vẫn còn hạn chế. Nguồn cung có thể dồi dào hơn trong tháng tới.

Theo một số nông dân, thời tiết bất lợi hồi đầu năm khiến một phần nhỏ sản lượng có hạt nhỏ hơn và sẫm màu hơn.

Trong khi đó, một thương nhân khác trong khu vực cho biết, mức giá thấp khiến nông dân không muốn đẩy nhanh việc hái và phơi quả cà phê. Thương nhân này đưa ra mức giá 83.000 đồng/kg đối với cà phê giao vào tháng 12.