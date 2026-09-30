Giá cà phê hôm nay 30.9: Robusta bật tăng, thị trường trong nước phục hồi

Thị trường cà phê trong nước tiếp tục nhích lên sau những phiên biến động mạnh cuối tháng 9. Đà tăng của Robusta trên sàn London đang tạo thêm tín hiệu tích cực, dù người mua và người bán vẫn thận trọng khi vụ thu hoạch mới đến gần.

Hình minh họa.

Giá cà phê trong nước tăng 200 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 30.9.2026 tại các vùng sản xuất trọng điểm đồng loạt tăng 200 đồng/kg. Mức giá trung bình hiện đạt khoảng 93.900 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk, cà phê được thu mua ở mức 93.800 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg so với phiên trước.

Lâm Đồng ghi nhận mức 93.200 đồng/kg, cũng tăng thêm 200 đồng/kg.

Tại Gia Lai, giá cà phê đạt 93.800 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg.

Đắk Nông (Lâm Đồng mới) tiếp tục là khu vực có mức thu mua cao nhất trong nhóm địa phương khảo sát, đạt 94.000 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg.

Như vậy, biên độ giá giữa khu vực thấp nhất và cao nhất hiện vào khoảng 800 đồng/kg. Mức tăng đồng đều cho thấy thị trường nội địa đang duy trì nhịp hồi phục tương đối ổn định sau giai đoạn điều chỉnh mạnh trước đó.

Robusta và Arabica cùng bật tăng

Trên thị trường thế giới, cà phê Robusta giao dịch tại London ghi nhận một phiên tăng đáng chú ý. Hợp đồng kỳ hạn 11.2026 đạt 3.412 USD/tấn, tăng 45 USD, tương đương khoảng 1,34%.

Kỳ hạn 1.2027 đạt 3.387 USD/tấn, tăng 45 USD; kỳ hạn 3.2027 lên 3.366 USD/tấn, cũng tăng 45 USD. Diễn biến này cho thấy lực mua đã quay trở lại rõ hơn trên thị trường Robusta.

Cà phê Arabica tại New York cũng tăng mạnh. Kỳ hạn 12.2026 đạt 288,75 US cent/lb, tăng 10,15 cent, tương đương 3,64%. Kỳ hạn 3.2027 đạt 280,90 US cent/lb, tăng 9,65 cent.

Đà đi lên đồng thời của hai sàn cà phê lớn tạo nền tâm lý tích cực cho thị trường, đặc biệt trong bối cảnh người mua tiếp tục theo dõi sát triển vọng nguồn cung của các nước sản xuất lớn.

Giá cà phê có thể tiếp tục giằng co ở vùng cao

Việc giá cà phê trong nước tăng thêm 200 đồng/kg đưa mặt bằng thu mua tại Tây Nguyên trở lại sát ngưỡng 94.000 đồng/kg. Đây là vùng giá có thể khiến cả người bán lẫn doanh nghiệp thu mua thận trọng hơn trong các quyết định giao dịch ngắn hạn.

Đà tăng của thị trường thế giới là yếu tố hỗ trợ đáng chú ý. Tuy nhiên, bước sang giai đoạn đầu vụ thu hoạch mới, nguồn cung cà phê trong nước có khả năng tăng dần, tạo sức ép nhất định lên giá nếu lượng hàng đưa ra thị trường lớn.

Trong ngắn hạn, giá cà phê nhiều khả năng tiếp tục biến động theo diễn biến trên hai sàn London và New York, cùng với tốc độ bán hàng của nông dân và nhu cầu thu mua của các doanh nghiệp xuất khẩu.