Giá cà phê hôm nay 30/9: Robusta, Arabica cùng bật tăng mạnh

Giá cà phê bước vào ngày 30/9 với tín hiệu tích cực ở cả thị trường trong nước lẫn quốc tế. Mặt bằng thu mua tại Tây Nguyên tăng nhẹ, còn hai sàn London và New York ghi nhận mức tăng đáng kể ở các kỳ hạn chính.

Hình minh họa.

Giá cà phê hôm nay 29/9/2026: Đi ngang sau nhịp phục hồi mạnh

Giá cà phê hôm nay 29/9/2026 duy trì quanh 93.000 - 93.800 đồng/kg tại Tây Nguyên, bình quân 93.700 đồng/kg, thị trường chờ thêm tín hiệu từ sàn thế giới.

Giá cà phê trong nước cao nhất 94.000 đồng/kg

Giá cà phê tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên hiện dao động từ 93.200–94.000 đồng/kg, tăng đồng loạt 200 đồng/kg. Giá bình quân đạt khoảng 93.900 đồng/kg.

Đắk Nông (Lâm Đồng mới) tiếp tục có mức thu mua cao nhất với 94.000 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng đạt 93.800 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng ở mức 93.200 đồng/kg.

Đà tăng 200 đồng/kg chưa tạo ra biến động quá lớn nhưng giúp thị trường nội địa giữ được vùng giá tương đối cao. Khoảng cách giữa nơi mua cao nhất và thấp nhất hiện ở mức 800 đồng/kg.

Robusta London tăng lên 3.412 USD/tấn

Thị trường cà phê thế giới ghi nhận sắc xanh trên cả hai sàn. Robusta kỳ hạn tháng 11/2026 tăng 45 USD/tấn, tương đương khoảng 1,34%, lên 3.412 USD/tấn. Hợp đồng tháng 1/2027 cũng tăng 45 USD/tấn, đạt 3.387 USD/tấn.

Các kỳ hạn xa hơn duy trì xu hướng tăng. Hợp đồng tháng 3/2027 đạt 3.366 USD/tấn, tháng 5/2027 ở mức 3.352 USD/tấn và tháng 7/2027 đạt 3.341 USD/tấn.

Trên sàn New York, Arabica tăng mạnh hơn. Kỳ hạn tháng 12/2026 lên 288,75 US cent/lb, tăng 10,15 cent, tương đương 3,64%. Hợp đồng tháng 3/2027 tăng 3,56% lên 280,90 US cent/lb, còn kỳ hạn tháng 5/2027 đạt 278,30 US cent/lb.

Việc cả Robusta và Arabica cùng tăng cho thấy tâm lý thị trường đã cải thiện đáng kể sau giai đoạn biến động mạnh. Đáng chú ý, biên độ tăng của Arabica lớn hơn Robusta, qua đó tạo thêm lực hỗ trợ tâm lý đối với thị trường cà phê nói chung.

Giá cà phê có thể tiếp tục giằng co ở vùng cao

Trong ngắn hạn, giá cà phê trong nước nhiều khả năng tiếp tục chịu tác động trực tiếp từ diễn biến các sàn kỳ hạn quốc tế, nguồn cung tại Tây Nguyên và hoạt động mua vào của doanh nghiệp.

Việc giá nội địa trở lại sát ngưỡng 94.000 đồng/kg, trong khi Robusta London vượt 3.400 USD/tấn, đang tạo nền hỗ trợ cho thị trường. Tuy nhiên, mức tăng mạnh của các hợp đồng quốc tế cũng có thể kéo theo những phiên điều chỉnh kỹ thuật, khiến giá trong nước khó tăng liên tục theo một chiều.

Với mặt bằng hiện tại, vùng 93.000 - 94.000 đồng/kg vẫn là khu vực cần theo dõi trong những phiên tới. Diễn biến của Robusta London, đặc biệt hợp đồng tháng 11/2026, sẽ tiếp tục là tín hiệu quan trọng đối với giá cà phê Tây Nguyên.