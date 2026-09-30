Giá cà phê hôm nay 30/9/2026: Tây Nguyên đồng loạt giảm 200 đồng, thấp nhất 93.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay giảm 200 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 30/9/2026 tại các vùng thu mua trọng điểm Tây Nguyên đồng loạt giảm 200 đồng/kg so với phiên trước, đưa mặt bằng giao dịch xuống còn 93.000 - 93.800 đồng/kg. Giá bình quân tại 4 vùng được khảo sát hiện ở mức 93.500 đồng/kg.

Khu vực Đắk Nông (tỉnh cũ) tiếp tục có giá thu mua cao nhất với 93.800 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng ở mức 93.600 đồng/kg, thấp hơn 200 đồng/kg so với phiên trước.

Lâm Đồng có giá thấp nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 93.000 đồng/kg, cũng giảm 200 đồng/kg. Như vậy, khoảng cách giữa mức giá cao nhất và thấp nhất hiện là 800 đồng/kg.

Mức giảm diễn ra đồng đều tại cả 4 vùng, đưa giá cà phê trong nước trở lại vùng 93.000 đồng/kg. So với phiên 29/9, khi giá bình quân đạt 93.700 đồng/kg, mặt bằng hiện tại đã lùi xuống 93.500 đồng/kg.

Giá cà phê thế giới: Robusta giảm nhẹ, Arabica tăng

Trên thị trường thế giới, giá hai dòng cà phê chủ chốt diễn biến trái chiều. Robusta London kỳ hạn tháng 11/2026 ở mức 3.410 USD/tấn, giảm 2 USD/tấn, tương đương 0,06% so với phiên trước. Trong phiên, hợp đồng này dao động từ 3.356 - 3.433 USD/tấn, so với mức 3.412 USD/tấn của phiên liền trước.

Ngược lại, Arabica New York kỳ hạn tháng 12/2026 tăng 0,70 cent/pound, tương đương 0,24%, lên 289,45 cent/pound. Biên độ giao dịch trong phiên nằm trong khoảng 281,80 - 293,40 cent/pound, còn giá phiên trước là 288,75 cent/pound.

Như vậy, thị trường cà phê thế giới chưa hình thành xu hướng đồng thuận trong phiên mới nhất. Robusta giảm nhẹ và vẫn giữ trên mốc 3.400 USD/tấn, còn Arabica tiếp tục nhích lên trên sàn New York.

Xuất khẩu và triển vọng giá cà phê

Hoạt động xuất khẩu của Brazil đang gia tăng cùng với nguồn cung vụ mới. Theo Conab dẫn số liệu Bộ Phát triển, Công nghiệp, Thương mại và Dịch vụ Brazil, nước này xuất khẩu 3,8 triệu bao trong tháng 8/2026, tăng 25,8% so với tháng trước và tăng 43,2% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 8 tháng, xuất khẩu đạt 24,6 triệu bao, vẫn thấp hơn 6,6% so với cùng kỳ.

Dữ liệu tháng 9 tiếp tục cho thấy tốc độ xuất khẩu của Brazil ở mức cao, với khối lượng bình quân ngày tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Nguồn hàng Brazil gia tăng, Việt Nam sắp vào vụ thu hoạch và nguồn cung theo mùa từ Colombia là ba yếu tố có thể hạn chế dư địa tăng của giá quốc tế trong thời gian tới.

Ở chiều ngược lại, lượng tồn kho thấp và nhu cầu tiêu thụ toàn cầu vẫn là các yếu tố hỗ trợ thị trường. Conab dẫn dự báo sản lượng cà phê thế giới niên vụ 2026/27 đạt 189,7 triệu bao, tăng 6,1%, còn tiêu thụ dự kiến đạt 179,7 triệu bao, tăng 3,6%.

Với thị trường trong nước, vùng 93.000 - 95.000 đồng/kg là khoảng giá đáng chú ý trong ngắn hạn. Nguồn cà phê vụ cũ hạn chế có thể giúp giá giữ nền trước khi vụ mới ra thị trường với khối lượng lớn hơn; ngược lại, tiến độ thu hoạch nhanh và nguồn cung tăng mạnh có thể khiến dư địa tăng bị thu hẹp.

Vì vậy, diễn biến nguồn hàng tại Tây Nguyên, giá Robusta London và tốc độ đưa cà phê vụ mới ra thị trường sẽ là những yếu tố cần theo dõi trong các phiên đầu tháng 10.