Giá cà phê hôm nay 30/10: Tiếp tục giảm, arabica chạm đáy 1 tháng

Trên sàn London, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 11/2026 giảm 23 USD/tấn (-0,72%) xuống 3.177 USD/tấn; Giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 01/2026 giảm 23 USD/tấn (-0,72%) xuống 3.176 USD/tấn; Kỳ hạn giao tháng 03/2027 giá giảm 16 USD/tấn (-0,5%) xuống 3.167 USD/tấn; Các kỳ hạn khác giá giảm 11-13 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê arabica các kỳ hạn có diễn biến khác biệt.

Trong khi giá cà phê arabica giao tháng 12/2026 giảm 1,3 US cent/pound (-0,45%) xuống 285,45 US cent/2; Giá cà phê giao tháng 3/2026 lại tăng nhẹ 0,55 US cent/pound (+0,2%) lên 276,75 US cent/pound; Kỳ hạn giao tháng 5/2026 giá tăng 0,75 US cent/pound (+0,28%) lên 273 US cent/pound. Các kỳ hạn khác giá tăng 0,65-0,7 US cent/pound.

Arabica tiếp tục chịu áp lực sau đợt bán tháo mạnh trong tuần. Đồng real Brazil giảm 9% hôm thứ Hai 26/10 sau chiến thắng bất ngờ của Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva trong cuộc bầu cử cuối tuần trước. Dù đã phục hồi một phần, đồng tiền này vẫn mất 8% trong tuần.

Real Brazil suy yếu có thể khuyến khích các nhà xuất khẩu Brazil bán cà phê ra thị trường, bởi doanh thu bằng USD khi quy đổi sang nội tệ sẽ mang lại nhiều real hơn. Lo ngại nguồn cung tăng thêm từ Brazil vì thế trở thành yếu tố gây sức ép lên giá arabica.

Áp lực giảm giá còn đến từ lượng cà phê Brazil đang chờ kiểm định tại các kho của ICE. Sàn giao dịch này cho biết đến thứ Năm 29/10 có 43.996 bao cà phê Brazil đang chờ kiểm định chất lượng, mức cao nhất trong sáu tuần. Chỉ sau khi vượt qua khâu kiểm định, số hàng này mới được tính vào lượng tồn kho được chứng nhận. Quy trình có thể kéo dài từ một đến hai tuần, hoặc lâu hơn nếu khối lượng cần xử lý lớn.

Kể từ giữa tháng 9, cà phê Brazil được đưa đến các kho của ICE với tốc độ nhanh. Lượng cà phê Brazil lưu kho tại sàn tăng lên 83.052 bao trong ngày thứ Năm, mức cao nhất trong chín tháng.

Trong khi đó, tồn kho arabica được ICE chứng nhận tăng 3.033 bao trong phiên thứ Năm 29/10, lên 225.068 bao, sau khi giảm xuống 222.035 bao hôm thứ Tư. Dù tăng trở lại, lượng tồn kho này vẫn chỉ cao hơn đôi chút so với mức đáy 27 năm là 217.646 bao ghi nhận ngày 15/9. Lượng cà phê Brazil đang chờ kiểm định chưa được tính vào số liệu tồn kho được chứng nhận, nên số liệu hiện tại chưa phản ánh đầy đủ lượng hàng đã được chuyển đến các kho của sàn.

Tồn kho robusta được ICE chứng nhận cũng tiếp tục tăng mạnh kể từ đầu tháng 10, lên 6.809 lô trong ngày thứ Năm, mức cao nhất trong khoảng 15 tháng. Diễn biến này tạo thêm sức ép đối với giá robusta.

Bên cạnh đó, robusta cũng chịu sức ép khi vụ thu hoạch bắt đầu tại Việt Nam, quốc gia sản xuất robusta hàng đầu thế giới.

Tại Việt Nam, hoạt động thu hoạch vụ cà phê mới niên vụ 2026/27 đang bắt đầu. Các ước tính gần đây cho thấy sản lượng trong niên vụ hiện tại có thể đạt mức kỷ lục 32,5 triệu bao, tăng 800.000 bao so với niên vụ trước.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam, trong niên vụ cà phê 2025/26, Việt Nam xuất khẩu khoảng 1,8 triệu tấn cà phê, tương đương 30 triệu bao, với kim ngạch đạt 8,5 tỷ USD.

Sản lượng cà phê được ước tính đạt gần 1,9 triệu tấn, tương đương 31,67 triệu bao, trong đó robusta chiếm hơn 90% tổng sản lượng.