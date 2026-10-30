Giá cà phê hôm nay 30/10: Giá tiếp tục giảm

Giá cà phê hôm nay ngày 30/10/2026 tại thị trường trong nước

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt giảm, hiện ở quanh mốc 87.400 đồng/kg. Cụ thể:

Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk giảm 1.000 đồng/kg, hiện ở mức 87.400 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng giảm 1.000 đồng/kg, hiện ở mức 87.000 - 87.500 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 1.000 đồng/kg, hiện ở mức 87.300 đồng/kg.

Lưu ý: Các mức giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch…

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Giá cà phê hôm nay ngày 30/10/2026 tại thị trường thế giới

Theo dữ liệu mới nhất, giá cà phê thế giới tiếp tục giảm trên 2 sàn giao dịch lớn so với hôm qua. Cụ thể:

Trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2026 giảm 23 USD so với hôm qua, hiện ở mức 3.177 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2027 giảm 23 USD/tấn, đạt 3.176 USD/tấn.

Tương tự, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2026 trên sàn giao dịch New York giảm 1,30 US cent/pound so với hôm qua, hiện ở mức 285,45 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 tăng 0,55 US cent/pound, đạt 276,75 US cent/pound.

Giá cà phê thế giới tiếp tục giảm trên cả hai sàn London và New York khi lượng tồn kho có dấu hiệu phục hồi, trong khi nguồn cung vụ mới từ Việt Nam và Brazil bắt đầu tạo áp lực lên thị trường.

Một trong những nguyên nhân gây sức ép lên giá cà phê là lượng tồn kho trên các sàn giao dịch quốc tế đang có xu hướng tăng trở lại. Tính đến ngày 29/10, tồn kho cà phê Robusta được chứng nhận trên sàn ICE tăng lên 6.809 bao, mức cao nhất trong khoảng 1,25 năm. Đối với Arabica, lượng tồn kho cũng tăng thêm 3.033 bao, lên 225.068 bao.

Đáng chú ý, có 43.996 bao cà phê Brazil đang chờ kiểm định chất lượng tại các kho của ICE, mức cao nhất trong 6 tuần. Nếu được thông qua kiểm định, lượng cà phê này có thể tiếp tục bổ sung vào nguồn tồn kho được chứng nhận, qua đó làm giảm bớt lo ngại về khả năng thiếu hụt nguồn cung trên thị trường quốc tế.

Bên cạnh yếu tố tồn kho, triển vọng nguồn cung vụ mới từ Việt Nam cũng đang tác động đến tâm lý giao dịch. Việt Nam đã bước vào niên vụ cà phê 2026-2027 từ ngày 1/10, trong khi hoạt động thu hoạch dự kiến tập trung từ tháng 11/2026 đến tháng 4/2027. Khi vụ thu hoạch bước vào giai đoạn cao điểm, nguồn cung Robusta từ Việt Nam được kỳ vọng sẽ tăng dần, tạo thêm áp lực đối với giá trên sàn London.

Tại Brazil, diễn biến tỷ giá cũng góp phần thúc đẩy hoạt động bán cà phê. Đồng real suy yếu khiến các nhà xuất khẩu có thêm động lực bán hàng ra thị trường quốc tế để thu về nhiều nội tệ hơn khi quy đổi từ USD. Điều này có thể làm gia tăng lượng cà phê được đưa ra thị trường, nhất là trong bối cảnh triển vọng nguồn cung đang có dấu hiệu cải thiện.

Nhìn chung, thị trường cà phê đang chịu tác động đồng thời từ sự phục hồi của lượng tồn kho và kỳ vọng nguồn cung mới từ các quốc gia sản xuất lớn. Trong ngắn hạn, giá Robusta có thể tiếp tục đối mặt với áp lực điều chỉnh khi hoạt động thu hoạch tại Việt Nam gia tăng. Tuy nhiên, diễn biến giá vẫn phụ thuộc vào tốc độ đưa hàng vụ mới ra thị trường, nhu cầu nhập khẩu và tình hình cung ứng thực tế tại các quốc gia sản xuất chủ chốt.