Giá cà phê hôm nay 30/10/2026: Giảm tiếp, thấp nhất còn 88.000 đồng/kg

Sau nhịp hồi ngắn, giá cà phê trong nước lại quay đầu đi xuống. Mặt bằng thu mua tại Tây Nguyên hiện nằm quanh vùng thấp nhất của tháng 10, trong khi các sàn kỳ hạn quốc tế tiếp tục diễn biến yếu.

Hình minh họa.

Giá cà phê hôm nay 29/10: Trong nước tăng nhẹ, Arabica giảm sâu

Giá cà phê hôm nay 29/10/2026 tại Tây Nguyên tăng nhẹ 200–300 đồng/kg, lên 88.500–89.300 đồng/kg. Trên thị trường thế giới, Robusta và Arabica vẫn chịu áp lực điều chỉnh.

Giá cà phê trong nước còn 88.000 - 88.500 đồng/kg

Giá cà phê tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên sáng 30/10 dao động từ 88.000 - 88.500 đồng/kg. Mức bình quân tham khảo được niêm yết khoảng 88.400 đồng/kg.

Đắk Lắk hiện ở mức 88.400 đồng/kg, giảm 600 đồng/kg so với lần cập nhật trước. Gia Lai giảm 700 đồng/kg xuống 88.300 đồng/kg.

Lâm Đồng giảm 500 đồng/kg, còn 88.000 đồng/kg và tiếp tục là khu vực có giá thấp nhất. Tại Đắk Nông (Lâm Đồng mới), giá giảm mạnh nhất 800 đồng/kg, xuống 88.500 đồng/kg nhưng vẫn đứng cao nhất trong nhóm khảo sát.

So với vùng trên 94.000 đồng/kg từng xuất hiện giữa tháng, giá cà phê tại Tây Nguyên đã mất khoảng 5.000 - 6.000 đồng/kg. Chuỗi giảm kéo dài cho thấy áp lực nguồn cung vụ mới đang ngày càng rõ hơn.

Robusta và Arabica tiếp tục mất giá

Trên thị trường London, Robusta kỳ hạn tháng 1/2027 giảm thêm 23 USD, tương đương 0,72%, xuống 3.176 USD/tấn. Trong phiên, giá dao động từ 3.165 - 3.244 USD/tấn.

Mức giá này cho thấy Robusta vẫn gặp khó trong việc lấy lại vùng 3.200 USD/tấn sau nhiều phiên điều chỉnh.

Arabica New York kỳ hạn tháng 12/2026 cũng giảm 1,30 US cent/lb, tương đương 0,45%, xuống 285,45 US cent/lb. Giá trong phiên từng lùi về 280,80 cent/lb trước khi phục hồi một phần.

Như vậy, cả hai dòng cà phê chủ lực vẫn chưa tạo được nhịp phục hồi rõ ràng sau chuỗi giảm cuối tháng 10.

Thị trường chờ điểm cân bằng mới

Áp lực lớn nhất với Robusta lúc này đến từ nguồn cung vụ mới tại Việt Nam. Thu hoạch tại Tây Nguyên đang tăng tốc, lượng cà phê mới đưa ra thị trường nhiều hơn trong khi người mua không còn phải cạnh tranh nguồn hàng như giai đoạn trước.

Tuy nhiên, giá đã giảm khá nhanh trong thời gian ngắn. Khi mặt bằng thu mua về vùng 88.000 đồng/kg, một bộ phận người trồng có thể hạn chế bán ra để chờ mức giá tốt hơn, qua đó làm chậm áp lực nguồn cung thực tế.

Trong ngắn hạn, vùng 88.000 - 89.000 đồng/kg sẽ là khu vực cần theo dõi. Nếu Robusta tiếp tục ở dưới 3.200 USD/tấn, giá trong nước khó có động lực tăng mạnh; ngược lại, lực mua bắt đáy trên sàn London có thể giúp thị trường Tây Nguyên sớm ổn định hơn.