Giá cà phê hôm nay 30.10.2026: Áp lực vụ mới và diễn biến sàn đan xen

Hình minh họa

Giá Robusta nhân xô tại bốn vùng thu mua

Đơn vị: đồng/kg. Biến động thuộc ngày 29.10 so với ngày 28.10.2026.

Bình quân số học bốn vùng đạt 88.300 đồng/kg, giảm 650 đồng/kg so với bình quân 88.950 đồng/kg của cùng bốn vùng ngày 28.10. Đây là phép tính ngang bằng giữa các vùng, không phải bình quân theo sản lượng.

Đắk Nông có mức giảm lớn nhất nhưng vẫn giữ giá cao nhất bảng. Chênh lệch giữa vùng cao nhất và thấp nhất còn 500 đồng/kg. Các mức này là tham chiếu ngày 29.10, chưa phải giá khảo sát ngày 30.10.

Hai sàn quốc tế: Phân biệt phiên đã chốt và giá đang chạy

Giá kết phiên ngày 28.10.2026:

Báo giá trong phiên ngày 29.10, cập nhật lúc 19:38 giờ Việt Nam:

Bộ giá 19:38 là ảnh chụp dữ liệu khi phiên còn giao dịch và có thể có độ trễ. Diễn biến sau thời điểm này chưa được tính vào bài.

Dự báo ngày 30.10: Áp lực nguồn hàng chưa hết

Vụ thu hoạch bắt đầu tại Việt Nam và triển vọng nguồn cung quốc tế cải thiện đang tạo sức ép lên thị trường. Với Arabica, hàng chờ kiểm định tại kho tăng là yếu tố cần theo dõi, dù tồn kho đã được chứng nhận vẫn thấp.

Giá thu mua ngày 30.10 có thể còn chịu áp lực nếu các sàn tiếp tục yếu và lượng hàng vụ mới bán ra tăng. Khả năng ổn định sẽ rõ hơn nếu giá kỳ hạn phục hồi, nhu cầu giao hàng cải thiện hoặc người bán hạn chế đưa hàng ra.

Do phiên quốc tế ngày 29.10 chưa kết thúc tại thời điểm chốt bài, chưa đủ cơ sở khẳng định giá trong nước ngày 30.10 sẽ giảm thêm bao nhiêu.