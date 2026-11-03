Giá cà phê hôm nay 3/11: Tăng mạnh, robusta cao nhất 1 tuần

Trên sàn London, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 11/2026 tăng 37 USD/tấn (+1,15%) lên 3.256 USD/tấn; Giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 01/2026 tăng 37 USD/tấn (+1,15%) lên 3.241 USD/tấn; Kỳ hạn giao tháng 03/2027 giá tăng 34 USD/tấn (+1,06%) lên 3.227 USD/tấn; Các kỳ hạn khác giá tăng 35-36 USD/tấn.

Tương tự, trên sàn New York, giá cà phê arabica giao tháng 12/2026 tăng 4,9 US cent/pound (+1,71%) lên 292,1 US cent/pound; Giá cà phê giao tháng 3/2026 tăng 3,75 US cent/pound (+1,35%) lên 280,55 US cent/pound; Kỳ hạn giao tháng 5/2026 giá tăng 3,75 US cent/pound (+1,37%) lên 276,5 US cent/pound. Các kỳ hạn khác giá đều tăng 3,85 US cent/pound.

Lượng tồn kho cà phê thắt chặt đang tạo lực hỗ trợ cho thị trường. Tồn kho arabica tại ICE giảm xuống còn 220.917 bao trong ngày thứ Hai, mức thấp nhất trong 1,5 tháng và chỉ nhỉnh hơn đôi chút so với mức đáy 27 năm là 217.646 bao ghi nhận hôm 15/9.

Mặc dù cà phê Brazil liên tục được đưa đến các kho ICE, lượng hàng này vẫn chưa xuất hiện với khối lượng đáng kể trong số liệu tồn kho được chứng nhận của sàn.

Trong khi đó, tồn kho robusta tại ICE đã tăng mạnh kể từ đầu tháng 10, đạt mức cao nhất trong 1,25 năm với 6.809 lô vào thứ Năm tuần trước, trước khi giảm xuống còn 6.711 lô trong phiên thứ Hai.

Hôm thứ Tư tuần trước (28/10), giá arabica giao tháng 12 tại New York giảm xuống mức thấp nhất trong năm tuần, chủ yếu do lo ngại các nhà xuất khẩu Brazil sẽ tăng bán sau khi đồng real Brazil giảm xuống mức thấp nhất trong 10,25 tháng so với USD. Diễn biến này xảy ra sau chiến thắng bất ngờ của Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva trong cuộc bầu cử tổng thống Brazil tuần trước đó.

Đồng real suy yếu khuyến khích các nhà xuất khẩu bán nhiều cà phê hơn, bởi họ có thể thu về nhiều tiền real hơn từ doanh thu tính bằng USD. Theo Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) và Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), Brazil là quốc gia sản xuất và xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới, chiếm 35-40% sản lượng toàn cầu và gần 30% lượng cà phê xuất khẩu toàn cầu.

Giá cà phê trước đó cũng chịu áp lực giảm sau khi ICE cho biết có 47.476 bao cà phê Brazil đang chờ kiểm định tại các kho của sàn tính đến thứ Sáu tuần trước, mức cao nhất trong sáu tuần. Sau khi cà phê vượt qua các bước kiểm định, ICE sẽ đưa lượng hàng này vào số liệu tồn kho được chứng nhận. Tuy nhiên, quá trình kiểm định có thể mất 1 2 tuần hoặc lâu hơn nếu khối lượng hàng lớn.

Cà phê Brazil đã được đưa đến các kho ICE với tốc độ nhanh kể từ giữa tháng 9. Tồn kho cà phê Brazil tại đây tăng lên mức cao nhất trong chín tháng, đạt 83.052 bao vào thứ Năm và thứ Sáu tuần trước.