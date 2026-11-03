Giá cà phê hôm nay 3/11: Cao nhất 86.000 đồng/kg, áp lực vụ mới gia tăng

Sau chuỗi ngày đi xuống cuối tháng 10 và đầu tháng 11, giá cà phê trong nước tiếp tục lùi về vùng thấp. Đắk Lắk hiện là khu vực có giá cao nhất với 86.000 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng đã xuống sát 85.000 đồng/kg.

Hình minh họa.

Giá cà phê hôm nay 2/11: Chưa biến động, chờ tín hiệu mới từ sàn London

Giá cà phê hôm nay 2/11/2026 tại Tây Nguyên không thay đổi, tiếp tục dao động 86.500 - 87.000 đồng/kg; thị trường thế giới giữ mức đóng cửa gần nhất.

Giá cà phê trong nước tiếp tục giảm

Giá cà phê tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên hiện dao động từ 85.200–86.000 đồng/kg, bình quân khoảng 85.600 đồng/kg.

Đắk Lắk giảm 1.000 đồng/kg, xuống 86.000 đồng/kg. Gia Lai giảm 1.100 đồng/kg, còn 85.700 đồng/kg.

Tại Lâm Đồng, giá giảm 1.300 đồng/kg xuống 85.200 đồng/kg, thấp nhất trong nhóm khảo sát. Đắk Nông (Lâm Đồng mới) ghi nhận mức giảm mạnh nhất 1.500 đồng/kg, còn 85.500 đồng/kg.

So với vùng trên 94.000 đồng/kg từng xuất hiện giữa tháng 10, giá cà phê tại một số khu vực đã giảm gần 9.000 đồng/kg. Nhịp điều chỉnh kéo dài cho thấy thị trường đang chịu sức ép rõ rệt khi bước sâu vào vụ thu hoạch.

Robusta giữ quanh vùng 3.200 USD/tấn

Theo mức tham chiếu gần nhất, Robusta London kỳ hạn tháng 1/2027 ở 3.204 USD/tấn. Hợp đồng tháng 3/2027 đạt 3.193 USD/tấn, còn kỳ hạn tháng 5/2027 ở 3.187 USD/tấn.

Trên sàn New York, Arabica kỳ hạn tháng 12/2026 được tham chiếu ở 287,20 US cent/lb. Hợp đồng tháng 3/2027 ở 276,80 US cent/lb, còn tháng 5/2027 đạt 272,75 US cent/lb.

So với mặt bằng giá nội địa đang giảm mạnh, thị trường thế giới hiện tạo được lực đỡ nhất định nhưng chưa đủ để đảo chiều xu hướng thu mua tại Tây Nguyên.

Nguồn cung vụ mới tiếp tục gây sức ép

Tháng 11 là thời điểm hoạt động thu hoạch cà phê tại Tây Nguyên tăng tốc. Khi lượng hàng mới được đưa ra thị trường nhiều hơn, doanh nghiệp thu mua có thêm nguồn cung và sức ép cạnh tranh mua hàng giảm so với giai đoạn khan hiếm trước đó.

Tuy nhiên, mặt bằng 85.000 - 86.000 đồng/kg cũng đang thấp hơn khá nhiều so với kỳ vọng của người trồng. Nếu nông dân hạn chế bán ra sau khi giá giảm nhanh, nguồn cung thực tế trên thị trường có thể chậm lại và giúp giá tìm điểm cân bằng.

Trong ngắn hạn, vùng 85.000 - 86.000 đồng/kg sẽ là khu vực đáng chú ý. Diễn biến Robusta quanh mốc 3.200 USD/tấn, tốc độ thu hoạch và lượng hàng thực tế được bán ra sẽ quyết định khả năng giá tiếp tục giảm hay xuất hiện nhịp hồi trong những phiên tới.