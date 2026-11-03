Giá cà phê hôm nay 3/11/2026: Lâm Đồng giảm còn 84.000 đồng/kg, cà phê rang xay cao nhất 285.300 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay 3/11/2026: Lâm Đồng giảm thêm 200 đồng/kg

Theo bảng giá cà phê cập nhật ngày 3/11, giá cà phê trung bình được ghi nhận ở mức 84.500 đồng/kg, giảm 100 đồng/kg so với lần cập nhật trước. Tại các vùng thu mua chính, giá dao động trong khoảng 84.000 - 84.500 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk, giá cà phê hôm nay được niêm yết ở mức 84.500 đồng/kg. Đây cũng là mức giá xuất hiện tại nhiều khu vực thu mua khác ở Tây Nguyên.

Lâm Đồng ghi nhận giá cà phê ở mức 84.000 đồng/kg tại khu vực thuộc tỉnh Lâm Đồng trước sáp nhập, giảm 200 đồng/kg so với lần cập nhật trước. Đây là mức thấp nhất trong các địa bàn được khảo sát.

Ở khu vực Đắk Nông cũ, nay thuộc tỉnh Lâm Đồng, giá thu mua đạt 84.500 đồng/kg, cao hơn 500 đồng/kg so với khu vực Lâm Đồng trước sáp nhập.

Trong khi đó, Gia Lai ghi nhận giá cà phê 84.500 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg. Dù điều chỉnh giảm, giá tại đây vẫn cao hơn 500 đồng/kg so với mức thấp nhất của thị trường.

Giá cà phê thế giới hôm nay 3/11: Robusta và Arabica cùng tăng

Trái với diễn biến giảm nhẹ tại các vùng thu mua trong nước, giá cà phê trên hai sàn giao dịch quốc tế ghi nhận sắc xanh trong bảng cập nhật ngày 3/11.

Trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 11/2026 đạt 3.256 USD/tấn, tăng 79 USD/tấn, tương đương 2,49% so với mức tham chiếu trước đó.

Ở kỳ hạn tháng 1/2027, Robusta giao dịch tại 3.241 USD/tấn, tăng 37 USD/tấn, tương đương 1,15%. Kỳ hạn tháng 3/2027 cũng tăng 34 USD/tấn, lên mức 3.227 USD/tấn.

Các kỳ hạn xa hơn tiếp tục tăng. Hợp đồng tháng 5/2027 đạt 3.222 USD/tấn, tăng 35 USD/tấn, trong khi kỳ hạn tháng 7/2027 lên 3.212 USD/tấn, tăng 36 USD/tấn.

Diễn biến này cho thấy đà tăng xuất hiện ở nhiều kỳ hạn Robusta, thay vì chỉ tập trung vào một hợp đồng riêng lẻ.

Tại sàn New York, giá cà phê Arabica kỳ hạn tháng 12/2026 tăng 4,90 US cent/lb, tương đương 1,71%, lên 292,10 US cent/lb.

Hợp đồng tháng 3/2027 đạt 280,55 US cent/lb, tăng 3,75 US cent/lb, tương đương 1,35%. Các kỳ hạn tháng 5, 7 và 9/2027 cũng đồng loạt tăng từ 3,75 đến 3,85 US cent/lb.

Như vậy, cả Robusta và Arabica đều phục hồi trên thị trường kỳ hạn quốc tế, trong khi giá thu mua cà phê trong nước vẫn giảm nhẹ tại một số địa bàn.

Sự trái chiều này cần được xem xét theo từng thời điểm cập nhật. Giá cà phê nhân tại vùng nguyên liệu và giá hợp đồng kỳ hạn quốc tế không nhất thiết biến động cùng mức trong một ngày.

Giá cà phê rang xay: Arabica chất lượng cao đạt 285.300 đồng/kg

Theo bảng giá tham khảo hôm nay, Robusta S18 Clean được niêm yết ở mức 159.800 đồng/kg, giảm 1.500 đồng/kg.

Dòng Robusta chất lượng cao CLC có giá 172.200 đồng/kg, giảm 1.200 đồng/kg. Trong khi đó, Cà phê Culi S18 Clean được tham khảo ở mức 170.600 đồng/kg, giảm 1.200 đồng/kg.

Ở nhóm sản phẩm có giá cao hơn, Robusta Honey được niêm yết 225.000 đồng/kg, giảm 1.200 đồng/kg. Đây là dòng cà phê có mức giá cao hơn các sản phẩm Robusta thông thường trong bảng khảo sát.

Đối với Arabica Clean, giá tham khảo đạt 225.400 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg. Sản phẩm này thường được sử dụng trong các công thức pha máy và espresso.

Đáng chú ý nhất là Arabica chất lượng cao CLC, với mức giá 285.300 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với mốc tham chiếu. Đây là dòng sản phẩm có giá cao nhất trong bảng, vượt Robusta S18 Clean tới 125.500 đồng/kg.

Vì sao giá cà phê rang xay cao hơn nhiều so với cà phê nhân?

Trong khi giá cà phê nhân tại các vùng thu mua dao động quanh 84.000 - 84.500 đồng/kg, các dòng cà phê rang xay trong bảng tham khảo có mức giá từ 159.800 đến 285.300 đồng/kg.

Cà phê nhân được thu mua tại vùng nguyên liệu thường chưa trải qua toàn bộ các công đoạn để trở thành sản phẩm phục vụ pha chế. Ngược lại, cà phê rang xay phải chịu thêm chi phí lựa chọn nguyên liệu, hao hụt trọng lượng sau rang, nhiên liệu, nhân công, đóng gói và vận chuyển.

Chất lượng hạt và phương pháp chế biến cũng ảnh hưởng đến giá thành. Vì vậy, ngay trong nhóm Robusta, sản phẩm S18 Clean và Robusta Honey đã có khoảng cách giá khá lớn.

Với Arabica, sự khác biệt tiếp tục thể hiện giữa dòng Clean thông thường và sản phẩm chất lượng cao CLC. Giá tham khảo của Arabica CLC cao hơn Arabica Clean 59.900 đồng/kg.

Tuy nhiên, không thể lấy chênh lệch giữa giá cà phê nhân và giá rang xay để tính trực tiếp thành lợi nhuận của doanh nghiệp. Hai mức giá thuộc những khâu khác nhau trong chuỗi sản xuất và phân phối, chưa phản ánh đầy đủ chi phí thực tế.

Việc theo dõi song song giá nguyên liệu và giá cà phê rang xay giúp người trồng, cơ sở chế biến và các quán cà phê có thêm góc nhìn về thị trường.

Trong ngày 3/11, giá thu mua cà phê tại một số vùng trong nước vẫn giảm nhẹ, trong khi Robusta London và Arabica New York cùng tăng. Ở phân khúc rang xay, bảng tham khảo gần nhất cho thấy mức chênh lệch lớn giữa các dòng sản phẩm, với giá cao nhất lên tới 285.300 đồng/kg.