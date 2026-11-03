Giá cà phê hôm nay 3.11.2026: Chờ tín hiệu sàn sau nhịp giảm nội địa

Đợt điều chỉnh đầu tuần đưa cả bốn vùng thu mua xuống dưới mặt bằng cuối tuần; các mức giảm dưới đây thuộc ngày 02.11, không phải diễn biến đã biết của ngày 03.11.

Hình minh họa

Bảng nội địa: Đắk Lắk cao nhất, Lâm Đồng thấp nhất

Đơn vị: đồng/kg cà phê Robusta nhân xô. So sánh bảng ngày 02.11 với ngày 01.11.2026.

Đắk Nông có mức giảm lớn nhất trong bốn vùng, còn Đắk Lắk điều chỉnh ít nhất và giữ vị trí cao nhất bảng. Khoảng cách giữa Đắk Lắk và Lâm Đồng là 800 đồng/kg.

Chỉ số “trung bình” được niêm yết ở mức 85.700 đồng/kg, giảm 1.200 đồng/kg. Nếu tính trung bình số học bốn mức giá trong bảng, mỗi vùng có trọng số bằng nhau, kết quả là 85.600 đồng/kg; hai chỉ tiêu này không được dùng thay cho nhau.

Giá quốc tế: Dùng phiên đã kết thúc được xác minh

Bộ giá kết phiên giao dịch 30.10.2026 dùng làm tham chiếu:

Đây là mức cuối tuần trước, không phải báo giá đang giao dịch tối 02.11. Tại thời điểm chốt bài, chưa xác minh được đồng thời ngày, giờ và trạng thái của bộ giá khớp lệnh phiên 02.11 để thay vào bảng.

Mức giảm theo tuần của Arabica lớn hơn Robusta. Hai dòng giữ riêng hợp đồng và đơn vị, không so sánh trực tiếp giá tuyệt đối giữa USD/tấn với cent/lb.

Dự báo ngày 03.11: Cần lực mua để ngắt nhịp giảm

Thông tin xuất khẩu từ Brazil cho thấy lượng cà phê Conilon của bang Espírito Santo tăng mạnh trong tháng 9. Nguồn cung cạnh tranh từ thị trường này là yếu tố cần cân nhắc cùng diễn biến thu hoạch tại Việt Nam.

Với ngày 03.11, điểm cần theo dõi là các đại lý có tăng mua sau khi giá nội địa điều chỉnh hay tiếp tục chờ. Một nhịp hồi trên sàn, nếu có, chỉ hỗ trợ giá trong nước rõ hơn khi đi cùng nhu cầu giao hàng thực tế.

Ngược lại, hàng vụ mới ra nhiều trong lúc người mua chưa nâng lượng thu gom có thể khiến giá còn chịu sức ép. Chưa đủ dữ liệu để khẳng định ngày 03.11 tăng trở lại hoặc đặt mức dự báo chi tiết từng vùng.