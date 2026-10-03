Giá cà phê hôm nay 3/10: Việt Nam xuất khẩu 1,45 triệu tấn cà phê trong 9 tháng năm 2026

Giá cà phê hôm nay ngày 3/10/2026 tại thị trường trong nước

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt tăng nhẹ, hiện ở quanh mốc 94.100 đồng/kg. Cụ thể:

Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk tăng 200 đồng/kg, hiện ở mức 94.000 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng tăng 200 đồng/kg, hiện ở mức 93.400 - 94.000 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 200 đồng/kg, hiện ở mức 94.000 đồng/kg.

Lưu ý: Các mức giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch…

Quý độc giả vui lòng liên hệ đến các doanh nghiệp, đại lý kinh doanh cà phê gần nhất để được tư vấn cụ thể.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu cà phê của Việt Nam tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng tích cực về lượng.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu cà phê của Việt Nam tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng tích cực về lượng. Theo số liệu của Cục Thống kê Việt Nam, Việt Nam xuất khẩu khoảng 1,45 triệu tấn cà phê, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2025. Kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 6,6 tỷ USD.

Đáng chú ý, hoạt động xuất khẩu tăng tốc rõ rệt trong tháng 9. Việt Nam xuất khẩu khoảng 124.000 tấn cà phê trong tháng, tăng tới 53% so với cùng kỳ năm trước. Diễn biến này góp phần đưa tổng lượng cà phê xuất khẩu trong 9 tháng lên mức cao hơn đáng kể so với cùng kỳ năm 2025, cho thấy nhu cầu giao hàng và hoạt động thương mại vẫn được duy trì.

Theo Cục Thống kê Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu cà phê 9 tháng giảm khoảng 7% so với cùng kỳ, chủ yếu do mặt bằng giá xuất khẩu thấp hơn năm trước. Chỉ số giá xuất khẩu cà phê bình quân 9 tháng giảm 16,66% so với cùng kỳ.

Dù giá xuất khẩu chịu sức ép, tăng trưởng mạnh về lượng vẫn là điểm đáng chú ý của ngành cà phê Việt Nam. Đặc biệt, mức tăng 53% trong tháng 9 cho thấy hoạt động xuất khẩu đang có sự cải thiện vào thời điểm cuối niên vụ 2025-2026.

Bước sang niên vụ cà phê 2026-2027, nguồn cung mới được kỳ vọng tạo thêm động lực cho hoạt động xuất khẩu trong những tháng cuối năm. Cùng với đó, việc nâng cao chất lượng, tăng tỷ trọng sản phẩm chế biến và đa dạng hóa thị trường tiếp tục là những hướng đi quan trọng để cải thiện giá trị xuất khẩu cà phê Việt Nam.

Giá cà phê hôm nay ngày 3/10/2026 tại thị trường thế giới

Theo dữ liệu mới nhất, giá cà phê thế giới đồng loạt tăng trên 2 sàn giao dịch lớn so với hôm qua. Cụ thể:

Trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2026 tăng 21 USD/tấn so với hôm qua, hiện ở mức 3.469 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2027 tăng 45 USD/tấn, đạt 3.448 USD/tấn.

Tương tự, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 3/2027 trên sàn giao dịch New York tăng 0,90 US cent/pound so với hôm qua, hiện ở mức 280,05 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 5/2027 tăng 1,40 US cent/pound, đạt 277,80 US cent/pound.