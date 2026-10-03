Giá cà phê hôm nay 3.10: Tây Nguyên giảm đồng loạt, Arabica thế giới đi xuống

Sau phiên tăng mạnh trước đó, giá cà phê trong nước quay đầu điều chỉnh. Mức giảm đồng loạt 800 đồng/kg đưa mặt bằng thu mua tại Tây Nguyên rời xa mốc 95.000 đồng/kg, trong khi thị trường thế giới cũng xuất hiện thêm tín hiệu thận trọng.

Hình minh họa.

Giá cà phê trong nước đồng loạt giảm 800 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 3.10.2026 tại các vùng sản xuất trọng điểm đồng loạt giảm 800 đồng/kg. Giá trung bình hiện còn 93.900 đồng/kg, thấp hơn đáng kể so với mức 94.700 đồng/kg của phiên trước.

Tại Đắk Lắk, giá cà phê giảm về 93.800 đồng/kg. Gia Lai cũng ghi nhận mức tương tự 93.800 đồng/kg, cùng giảm 800 đồng/kg.

Lâm Đồng tiếp tục là khu vực có giá thấp nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 93.200 đồng/kg.

Trong khi đó, Đắk Nông (Lâm Đồng mới) vẫn giữ mức thu mua cao nhất với 94.000 đồng/kg, nhưng cũng giảm 800 đồng/kg.

So với ngày 2.10.2026, mức giá cao nhất giảm từ 94.800 đồng/kg xuống 94.000 đồng/kg. Giá trung bình cũng lùi 800 đồng/kg, từ 94.700 đồng/kg xuống 93.900 đồng/kg.

Khoảng cách giữa mức giá thấp nhất và cao nhất vẫn duy trì khoảng 800 đồng/kg. Sau nhịp tăng mạnh 1.000 đồng/kg ở phiên trước, việc giá đảo chiều cho thấy thị trường trong nước vẫn đang biến động khá nhanh trong những ngày đầu tháng 10.

Robusta phân hóa, Arabica đồng loạt giảm

Trên thị trường thế giới, cà phê Robusta tại London diễn biến trái chiều trong phiên cập nhật gần nhất.

Kỳ hạn 11.2026 đạt 3.448 USD/tấn, tăng nhẹ 3 USD, tương đương 0,09%. Tuy nhiên, các kỳ hạn xa hơn lại giảm: kỳ hạn 1.2027 còn 3.403 USD/tấn, giảm 19 USD; kỳ hạn 3.2027 xuống 3.375 USD/tấn, giảm 31 USD.

Diễn biến này cho thấy lực nâng ở hợp đồng gần chưa lan tỏa sang toàn bộ đường giá Robusta. Trong phiên, hợp đồng 11.2026 có lúc xuống 3.339 USD/tấn trước khi phục hồi về cuối phiên, phản ánh biên độ dao động vẫn khá lớn.

Ở New York, Arabica chịu áp lực giảm rõ hơn. Hợp đồng kỳ hạn 3.2027 giảm 3,05 cent, xuống 279,60 US cent/lb, tương đương mức giảm 1,08%. Kỳ hạn 5.2027 giảm 3,45 cent về 276,40 US cent/lb, còn kỳ hạn 7.2027 giảm 3,65 cent xuống 274,35 US cent/lb.

Như vậy, thị trường cà phê quốc tế đang có trạng thái phân hóa ở Robusta nhưng xu hướng chung ở các kỳ hạn xa và trên sàn Arabica nghiêng về giảm. Đây là yếu tố có thể khiến tâm lý mua bán tại thị trường nội địa thận trọng hơn trong ngắn hạn.

Giá cà phê có thể tiếp tục giằng co quanh 94.000 đồng/kg

Sau khi mất 800 đồng/kg, mặt bằng giá cà phê trong nước hiện trở lại vùng 93.200 - 94.000 đồng/kg. Mốc 94.000 đồng/kg đang trở thành vùng đáng chú ý trong những phiên tới khi đây vừa là mức cao nhất của thị trường nội địa hiện tại.

Diễn biến giá thế giới chưa cho thấy xu hướng tăng đồng thuận. Robusta kỳ hạn gần chỉ tăng nhẹ trong khi các hợp đồng xa giảm, còn Arabica điều chỉnh hơn 1% tại một số kỳ hạn. Điều này có thể hạn chế khả năng giá trong nước bật tăng mạnh ngay lập tức.

Ở chiều ngược lại, mức giảm 800 đồng/kg sau một phiên tăng 1.000 đồng/kg cho thấy giá vẫn đang vận động trong biên độ tương đối hẹp thay vì hình thành một đợt giảm sâu.

Trong những phiên đầu tháng 10, thị trường sẽ tiếp tục chú ý tới giá Robusta London, diễn biến nguồn cung khi vụ thu hoạch mới tại Tây Nguyên đến gần và nhu cầu mua hàng của các doanh nghiệp xuất khẩu. Đây sẽ là những yếu tố quyết định liệu giá cà phê có giữ được vùng 94.000 đồng/kg hay tiếp tục điều chỉnh.