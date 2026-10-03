Giá cà phê hôm nay 3/10: Giảm 800 đồng/kg, Robusta và Arabica phân hóa

Sau nhịp tăng mạnh trước đó, thị trường cà phê trong nước quay đầu điều chỉnh. Giá thu mua tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên đồng loạt mất 800 đồng/kg, trong khi thị trường thế giới diễn biến phân hóa và chịu áp lực khi Việt Nam bắt đầu bước vào vụ thu hoạch mới.

Hình minh họa.

Giá cà phê hôm nay 2/10: Giá nội địa tăng mạnh, Robusta và Arabica khởi sắc

Giá cà phê hôm nay 2/10/2026 tại Tây Nguyên đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg, dao động 94.000–94.800 đồng/kg; Robusta và Arabica thế giới cùng đi lên.

Giá cà phê trong nước giảm 800 đồng/kg

Giá cà phê tại Tây Nguyên hiện dao động từ 93.200–94.000 đồng/kg. Mức bình quân tham khảo theo dữ liệu thị trường là khoảng 93.900 đồng/kg, giảm 800 đồng/kg so với lần cập nhật trước.

Đắk Nông (Lâm Đồng mới) tiếp tục có giá thu mua cao nhất với 94.000 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng ở mức 93.800 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng thấp nhất với 93.200 đồng/kg.

Sau phiên tăng 1.000 đồng/kg, mức giảm 800 đồng/kg cho thấy giá cà phê trong nước vẫn biến động khá mạnh. Dù vậy, giá thu mua cao nhất vẫn giữ được mốc 94.000 đồng/kg.

Robusta kỳ hạn gần tăng nhẹ, Arabica đồng loạt giảm

Trên sàn London, Robusta kỳ hạn tháng 11/2026 tăng nhẹ 3 USD, tương đương 0,09%, lên 3.448 USD/tấn. Tuy nhiên, các kỳ hạn xa hơn đều giảm. Hợp đồng tháng 1/2027 mất 19 USD xuống 3.403 USD/tấn, tháng 3/2027 giảm 31 USD còn 3.375 USD/tấn.

Kỳ hạn tháng 5/2027 giảm 36 USD xuống 3.358 USD/tấn, còn tháng 7/2027 giảm 39 USD, chốt ở mức 3.344 USD/tấn. Diễn biến này cho thấy lực hỗ trợ chủ yếu tập trung ở hợp đồng giao gần.

Arabica New York chịu áp lực rõ hơn khi toàn bộ các kỳ hạn chính cùng giảm. Hợp đồng tháng 3/2027 giảm 3,05 US cent/lb, tương đương 1,08%, xuống 279,60 US cent/lb. Kỳ hạn tháng 5/2027 giảm 1,23% còn 276,40 US cent/lb, trong khi tháng 7/2027 giảm 1,31% xuống 274,35 US cent/lb.

Vụ thu hoạch mới tiếp tục chi phối giá cà phê

Thị trường cà phê đang bước vào giai đoạn đáng chú ý khi Việt Nam bắt đầu niên vụ mới. Nguồn hàng mới được dự báo tăng dần trong những tuần tới, qua đó có thể tạo sức ép nhất định lên giá Robusta và thị trường nội địa.

Tuy nhiên, lượng cà phê vụ mới chưa được kỳ vọng ra thị trường với quy mô lớn ngay trong đầu tháng 10. Vì vậy, giá vẫn có thể biến động mạnh theo hoạt động mua bán thực tế, diễn biến trên sàn London, tình hình thời tiết tại Tây Nguyên và các vùng sản xuất lớn trên thế giới.

Với mặt bằng 93.200–94.000 đồng/kg, thị trường trong nước vẫn đang giữ vùng giá tương đối cao. Trong ngắn hạn, khả năng giằng co quanh mốc 94.000 đồng/kg sẽ tiếp tục được chú ý khi nguồn cung vụ mới dần xuất hiện.