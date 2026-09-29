Giá cà phê hôm nay 29/9: Tăng mạnh, robusta cao nhất 1 tuần

Trên sàn London, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 11/2026 tăng 45 USD/tấn (+1,34%) lên 3.412 USD/tấn; Giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 01/2026 tăng 45 USD/tấn (+1,35%) lên 3.387 USD/tấn; Kỳ hạn giao tháng 03/2027 giá tăng 45 USD/tấn (+1,36%) lên 3.366 USD/tấn; Các kỳ hạn khác giá tăng 39-43 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê arabica giao tháng 12/2026 tăng khá mạnh 10,15 US cent/pound (+3,64%) lên 288,75 US cent/pound; Giá cà phê giao tháng 3/2026 tăng 9,65 US cent/pound (+3,56%) lên 280,9 US cent/pound; Kỳ hạn giao tháng 5/2026 giá tăng 9,4 US cent/pound (+3,5%) lên 278,3 US cent/pound. Các kỳ hạn khác giá tăng 8,3-8,9 US cent/pound.

Theo Cơ quan khí tượng Climatempo, khả năng xuất hiện mưa tại Minas Gerais trong tuần tới đang bị hạn chế. Đây là bang sản xuất cà phê arabica lớn nhất Brazil, đồng thời đang trong giai đoạn thời tiết có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình ra hoa và hình thành triển vọng vụ 2026/27.

Diễn biến thời tiết tại Brazil xuất hiện sau một thời gian dài giá cà phê chịu sức ép từ triển vọng nguồn cung toàn cầu dồi dào. Giá đã giảm xuống mức thấp nhất trong khoảng 3,25 tháng vào thứ Tư tuần trước.

Ngày 10/9, Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) dự báo sản lượng cà phê toàn cầu niên vụ 2025/26 sẽ đạt kỷ lục 183,6 triệu bao, tăng 4,4% so với niên vụ trước. Trong khi đó, tiêu thụ được dự báo giảm 0,9% xuống 180,6 triệu bao.

Nguồn cung từ Brazil cũng được dự báo ở mức cao khi Cơ quan Cung ứng Quốc gia Brazil (Conab) đã lần thứ 3 điều chỉnh dự báo sản lượng cà phê Brazil.

Trong bản tin thường niên lần thứ ba, Conab tiếp tục điều chỉnh tăng dự báo sản lượng cà phê niên vụ 2026/27 của Brazil lên 67,6 triệu bao - mức cao nhất từng được ghi nhận và tăng 19,6% so với niên vụ trước và cao hơn khoảng 900.000 bao so với ước tính hồi tháng 5. Arabica được điều chỉnh tăng mạnh, trong khi robusta giảm so với dự báo trước.

Tổng diện tích canh tác cà phê của Brazil ước tính đạt 2,35 triệu ha, tăng 4,4%. Trong đó, diện tích đang cho sản phẩm tăng 5,1% lên 1,95 triệu ha.

Năng suất bình quân của cả arabica và robusta cũng được điều chỉnh lên mức kỷ lục 34,6 bao/ha, tăng 13,8% so với niên vụ trước.

Đáng chú ý, lần điều chỉnh này cho thấy diễn biến trái chiều giữa hai giống cà phê chủ lực. So với dự báo tháng 5, Conab tăng ước tính sản lượng arabica thêm 2,4 triệu bao, trong khi hạ dự báo robusta 1,5 triệu bao.

Sản lượng arabica hiện được dự báo đạt 48,2 triệu bao, tăng 34,8% so với niên vụ 2025/26. Tuy nhiên, mức này vẫn thấp hơn các vụ mùa kỷ lục trước đây, trong đó sản lượng năm 2020 đạt 48,77 triệu bao.

Diện tích arabica đang cho sản phẩm tăng 5,3% lên 1,56 triệu ha. Năng suất được dự báo đạt 30,8 bao/ha, tăng 28% so với năm trước nhưng vẫn thấp hơn mức kỷ lục 32,18 bao/ha của năm 2020.

Trong khi đó, sản lượng robusta được Conab dự báo đạt 19,4 triệu bao, giảm 6,6% so với mức kỷ lục của niên vụ 2025/26.

Diện tích robusta đang cho sản phẩm tăng 4% lên 386.600 ha, nhưng năng suất dự kiến giảm 10,2% so với niên vụ trước, xuống 50,2 bao/ha. Dù giảm, đây vẫn là mức năng suất rất cao.

Như vậy, lần cập nhật thứ ba của Conab tiếp tục củng cố triển vọng về một vụ cà phê kỷ lục tại Brazil trong niên vụ 2026/27, với mức tăng sản lượng chủ yếu đến từ arabica, trong khi robusta được điều chỉnh giảm so với dự báo trước.

Trong khi nguồn cung đang tạo áp lực lên giá, lượng tồn kho arabica thấp vẫn là một yếu tố hỗ trợ thị trường. Tồn kho arabica được chứng nhận tại ICE giảm xuống 217.646 bao vào ngày 15/9, mức thấp nhất trong 27 năm, trước khi phục hồi lên 253.203 bao vào thứ Hai 28/9.

Ở chiều ngược lại, tồn kho robusta tại ICE tiếp tục tăng và trở thành yếu tố gây sức ép lên giá. Lượng tồn kho này đạt 5.398 lô vào thứ Năm tuần trước, mức cao nhất trong 10 tháng.