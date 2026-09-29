Giá cà phê hôm nay 29/9: Giá Arabica phục hồi hơn 3% sau đợt giảm mạnh

Giá cà phê hôm nay ngày 29/9/2026 tại thị trường trong nước

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tăng nhẹ, hiện ở quanh mốc 93.900 đồng/kg. Cụ thể:

Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk tăng 200 đồng/kg, hiện ở mức 93.800 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng tăng 200 đồng/kg, hiện ở mức 93.200 - 94.000 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 200 đồng/kg, hiện ở mức 93.700 đồng/kg.

Lưu ý: Các mức giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch…

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Giá cà phê hôm nay ngày 29/9/2026 tại thị trường thế giới

Theo dữ liệu mới nhất, giá cà phê thế giới đồng loạt tăng trên 2 sàn giao dịch lớn so với hôm qua. Cụ thể:

Trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2026 tăng 45 USD/tấn so với hôm qua, hiện ở mức 3.412 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2027 tăng 45 USD/tấn, đạt 3.387 USD/tấn.

Tương tự, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2026 trên sàn giao dịch New York tăng 10,15 US cent/pound so với hôm qua, hiện ở mức 288,75 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 tăng 9,65 US cent/pound, đạt 280,90 US cent/pound.

Sau giai đoạn giảm mạnh kéo dài từ cuối tháng 8 đến gần cuối tháng 9, giá cà phê Arabica trên sàn ICE tăng hơn 3% trong phiên giao dịch đầu tuần này, khi hoạt động bán ra hạn chế và những lo ngại về thời tiết khô hạn tại Brazil thúc đẩy lực mua trên thị trường.

Theo các nhà giao dịch, đà tăng mạnh của giá Arabica trong phiên đầu tuần chủ yếu mang tính chất của một nhịp phục hồi kỹ thuật. Trước đó, giá cà phê đã giảm đáng kể trong khoảng một tháng bắt đầu từ cuối tháng 8.

Đại diện nhà môi giới tại một công ty cà phê châu Âu nhận định, nhịp phục hồi là diễn biến đã được dự báo sau đợt giảm kéo dài trong 30 ngày qua. Theo người này, mức tăng mạnh trong phiên còn được hỗ trợ bởi thanh khoản thấp, trong khi hoạt động bán ra tương đối dè dặt từ cả các nhà giao dịch và nông dân.

Việc nông dân hạn chế bán hàng khiến nguồn cung đưa ra thị trường trong ngắn hạn giảm, qua đó tạo thêm điều kiện để giá phục hồi. Trong bối cảnh giá đã giảm sâu trước đó, các quỹ cũng có xu hướng mua bù các vị thế bán, góp phần thúc đẩy đà tăng.

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, thị trường đang đặc biệt quan tâm đến triển vọng sản xuất cà phê của Brazil trong niên vụ 2026-2027. Cây cà phê tại quốc gia sản xuất lớn này đang bước vào giai đoạn ra hoa quan trọng, trong khi tình trạng thời tiết khô hạn làm gia tăng lo ngại về khả năng ảnh hưởng đến quá trình phát triển của cây và triển vọng sản lượng.

Những lo ngại về thời tiết đã trở thành một trong những yếu tố hỗ trợ hoạt động mua trên thị trường trong phiên đầu tuần. Nếu tình trạng khô hạn kéo dài trong giai đoạn quan trọng của cây cà phê, triển vọng nguồn cung vụ mới có thể chịu tác động, qua đó tạo thêm áp lực lên cân bằng cung - cầu trên thị trường thế giới.

Tuy nhiên, đợt tăng giá hiện tại chưa đủ để khẳng định thị trường đã chuyển sang xu hướng tăng mới. Sau một thời gian giảm mạnh, giá thường có khả năng xuất hiện những phiên phục hồi kỹ thuật, đặc biệt khi hoạt động bán khống được điều chỉnh và thanh khoản thị trường ở mức thấp.

Nhìn chung, mức tăng hơn 3% của Arabica trong phiên đầu tuần phản ánh sự kết hợp giữa lực mua kỹ thuật, hoạt động bán ra hạn chế và lo ngại về thời tiết tại Brazil. Thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục biến động trong ngắn hạn khi nhà đầu tư đánh giá lại triển vọng nguồn cung và theo dõi những diễn biến mới tại các vùng trồng cà phê trọng điểm.