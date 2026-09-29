Giá cà phê hôm nay 29.9 đứng ở 93.700 đồng/kg, thị trường chờ tín hiệu mới

Theo bộ giá cập nhật cho ngày 29.9.2026, mặt bằng thu mua trong nước không thay đổi so với ngày trước đó. Đắk Nông (Lâm Đồng mới) tiếp tục có giá cao nhất 93.800 đồng/kg, còn Lâm Đồng thấp nhất với 93.000 đồng/kg.

Hình minh họa

Giá cà phê trong nước ngày 29.9.2026

Giá giữa các vùng hiện dao động từ 93.000 - 93.800 đồng/kg, chênh lệch 800 đồng/kg.

Giá cà phê thế giới giữ mức tham chiếu

Theo bảng cập nhật gần nhất ngày 28.9.2026, Robusta London chưa ghi nhận mức thay đổi mới ở các kỳ hạn chính. Hợp đồng tháng 11.2026 đứng ở 3.367 USD/tấn, trong khi kỳ hạn tháng 1.2027 ở 3.342 USD/tấn.

Arabica New York cũng đang giữ các mức tham chiếu gần nhất. Kỳ hạn tháng 12.2026 đứng ở 278,60 US cent/lb; các hợp đồng năm 2027 dao động từ 266,00 - 271,25 US cent/lb.

Thị trường chờ tín hiệu mới

Sau nhịp phục hồi mạnh cuối tuần, giá trong nước đang tạm giữ vùng 93.000 - 94.000 đồng/kg. Việc giá không giảm trở lại giúp thị trường có thêm thời gian cân bằng, nhưng mức cao nhất vẫn còn cách mốc tâm lý 100.000 đồng/kg khoảng 6.200 đồng/kg.

Trong các phiên tới, diễn biến của Robusta London, tỷ giá, nhu cầu mua hàng xuất khẩu và lượng cà phê đưa ra thị trường sẽ tiếp tục quyết định hướng đi của giá nội địa.