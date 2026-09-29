Giá cà phê hôm nay 29/9/2026: Đi ngang sau nhịp phục hồi mạnh

Giá cà phê tại các vùng sản xuất trọng điểm tiếp tục duy trì mặt bằng ổn định, với mức bình quân khoảng 93.700 đồng/kg.

Đắk Nông (Lâm Đồng mới) có giá cao nhất trong nhóm khảo sát, đạt 93.800 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng ở mức 93.600 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng thấp nhất với 93.000 đồng/kg.

Hình minh họa.

Giá cà phê hôm nay 28/9: Đi ngang trước phiên giao dịch thế giới đầu tuần

Giá cà phê hôm nay 28/9/2026 không thay đổi so với ngày trước, dao động 93.000 - 93.800 đồng/kg tại Tây Nguyên, bình quân khoảng 93.700 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước giữ vùng 93.000 - 93.800 đồng/kg

Khoảng cách giữa vùng giá cao nhất và thấp nhất hiện là 800 đồng/kg. Sau nhịp tăng mạnh cuối tuần trước, cà phê Tây Nguyên đang tạm ổn định dưới mốc 94.000 đồng/kg.

Thị trường chờ tín hiệu mới từ London và New York

Ở mức tham chiếu quốc tế gần nhất, Robusta London kỳ hạn tháng 11/2026 đứng ở 3.367 USD/tấn. Các hợp đồng tháng 1, tháng 3 và tháng 5/2027 lần lượt ở 3.342 USD, 3.321 USD và 3.309 USD/tấn.

Arabica New York kỳ hạn tháng 12/2026 ở 278,60 cent/lb; kỳ hạn tháng 3/2027 đạt 271,25 cent/lb.

Sau giai đoạn biến động khá mạnh, giá cà phê trong nước đang bước vào trạng thái giằng co. Một mặt, nguồn hàng vụ cũ không còn quá dồi dào tạo lực đỡ cho giá; mặt khác, vụ thu hoạch mới tại Tây Nguyên đang đến gần, khiến kỳ vọng nguồn cung tăng dần.

Diễn biến Robusta London vì vậy tiếp tục là yếu tố quan trọng. Nếu sàn này duy trì được vùng giá hiện tại hoặc tăng trở lại, cà phê trong nước có cơ hội thử thách mốc 94.000 đồng/kg. Ngược lại, áp lực giảm trên thị trường thế giới có thể khiến giá nội địa tiếp tục dao động quanh vùng 93.000 đồng/kg.