Thị trường cà phê trong nước vừa ghi nhận một phiên phục hồi mạnh sau nhiều ngày liên tiếp đi xuống. Giá thu mua tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên tăng từ 2.200–2.500 đồng/kg, trong khi cả Robusta London và Arabica New York đồng loạt khởi sắc ở phiên giao dịch cuối tuần.

Hình minh họa.

Giá cà phê hôm nay 28/11/2026: Trong nước bật tăng, Robusta tiến sát mốc 3.000 USD/tấn

Giá cà phê hôm nay 28/11/2026 ghi nhận đà phục hồi tại thị trường trong nước và thế giới. Giá thu mua tại Tây Nguyên tăng mạnh, trong khi Robusta London tiếp tục đi lên, tiến sát ngưỡng 3.000 USD/tấn.

Giá cà phê trong nước bật tăng tới 2.500 đồng/kg

Theo bảng giá cập nhật gần nhất ngày 28/11, cà phê tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên tăng mạnh, đưa mặt bằng thu mua lên 72.000–73.000 đồng/kg. Đây là mức giá tham chiếu cho ngày 29/11 khi thị trường bước vào kỳ nghỉ cuối tuần.

Tại Đắk Lắk, giá cà phê tăng 2.300 đồng/kg, đạt 72.700 đồng/kg. Gia Lai cũng ghi nhận mức tăng tương tự, lên 72.700 đồng/kg.

Lâm Đồng tăng 2.200 đồng/kg, đạt 72.000 đồng/kg nhưng vẫn là khu vực có giá thấp nhất. Trong khi đó, Đắk Nông (Lâm Đồng mới) tăng mạnh nhất với 2.500 đồng/kg, lên 73.000 đồng/kg.

Mức trung bình niêm yết tham khảo đạt 72.800 đồng/kg, tăng 2.400 đồng/kg so với lần cập nhật trước.

Đây là một trong những nhịp tăng đáng chú ý sau chuỗi giảm kéo dài trong tháng 11. Chỉ hai ngày trước, giá cà phê tại một số khu vực còn ở vùng 69.000 đồng/kg.

Dù phục hồi khá mạnh, mặt bằng hiện tại vẫn thấp hơn đáng kể so với vùng trên 90.000 đồng/kg từng ghi nhận hồi tháng 10.

Robusta London tăng hơn 3%, Arabica New York khởi sắc

Trên sàn London, giá Robusta đồng loạt tăng mạnh trong phiên cuối tuần. Hợp đồng kỳ hạn tháng 1/2027 tăng 89 USD, tương đương 3,12%, lên 2.946 USD/tấn.

Kỳ hạn tháng 3/2027 tăng 91 USD, đạt 2.923 USD/tấn. Đáng chú ý, hợp đồng tháng 5/2027 tăng 93 USD, tương đương 3,30%, lên 2.909 USD/tấn.

Đà tăng đã đưa kỳ hạn Robusta tháng 1/2027 trở lại trên mốc 2.900 USD/tấn, sau thời gian liên tục chịu sức ép bán.

Thị trường Arabica New York cũng có phiên phục hồi tích cực. Kỳ hạn tháng 12/2026 tăng 5,20 US cent/lb, tương đương 1,89%, lên 280,85 US cent/lb.

Hợp đồng tháng 3/2027 tăng 5,55 cent, đạt 275,55 US cent/lb. Các kỳ hạn còn lại cũng tăng từ 1,63–2,35%.

Việc cả Robusta và Arabica cùng tăng cho thấy lực mua đã trở lại sau giai đoạn điều chỉnh sâu. Tuy nhiên, một phiên phục hồi chưa đủ khẳng định thị trường đã chuyển sang xu hướng tăng bền vững.

Giá cà phê có thể tiếp tục phục hồi trong tuần tới?

Đà tăng của thị trường thế giới đã hỗ trợ tâm lý thu mua cà phê trong nước. Sau nhiều ngày giá giảm liên tiếp, việc Robusta lấy lại mốc 2.900 USD/tấn là tín hiệu tích cực đối với người trồng và doanh nghiệp xuất khẩu.

Dù vậy, thị trường vẫn đối mặt sức ép từ vụ thu hoạch đang diễn ra tại Tây Nguyên. Lượng cà phê mới đưa ra thị trường tăng lên có thể khiến giá biến động mạnh nếu hoạt động bán hàng gia tăng sau nhịp phục hồi vừa qua.

Ở chiều ngược lại, một bộ phận người trồng có thể tiếp tục giữ hàng để chờ giá tốt hơn, nhất là khi mặt bằng hiện tại vẫn thấp hơn nhiều so với tháng trước.

Trong ngắn hạn, vùng 72.000–73.000 đồng/kg là khoảng giá đáng theo dõi. Nếu Robusta London giữ vững trên 2.900 USD/tấn, giá trong nước có thêm cơ hội ổn định và phục hồi. Ngược lại, áp lực bán từ nguồn cung vụ mới có thể khiến thị trường tiếp tục giằng co.

Do ngày 29/11 là Chủ nhật, hai sàn cà phê quốc tế không có phiên giao dịch mới. Diễn biến giá sẽ rõ hơn khi thị trường bước vào tuần giao dịch tiếp theo.