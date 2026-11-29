Khu vực Đắk Nông tăng mạnh nhất trong bảng ngày 28.11, qua đó nới khoảng cách với vùng giá thấp nhất lên 1.000 đồng/kg. Đợt tăng ở Tây Nguyên diễn ra sau phiên phục hồi của cả Robusta London và Arabica New York.

Hình minh họa

Tây Nguyên: Cả bốn vùng tăng trên 2.000 đồng/kg

Bảng giá tham khảo sử dụng mức công bố gần nhất ngày 28.11.2026; tại thời điểm kiểm tra 20:05 cùng ngày chưa có bảng giá mới cho ngày 29.11.2026.

Mức 72.800 đồng/kg là bình quân được công bố. Nếu tính trung bình cộng với trọng số bằng nhau của bốn vùng trong bảng, kết quả là 72.600 đồng/kg, tăng 2.325 đồng/kg so với ngày 27.11. Hai chỉ số được giữ riêng vì bảng công bố không nêu cách tính mức 72.800 đồng/kg.

Robusta London tiến sát 3.000 USD/tấn

Bảng quốc tế dùng giá cuối phiên thứ Sáu, 27.11.2026. Mức thay đổi được tính so với phiên trước của chính hợp đồng đó.

Robusta tháng 1 tăng hơn 3% trong phiên, trở lại sát ngưỡng 3.000 USD/tấn. Arabica tháng 3 cũng tăng, nhưng hai thị trường dùng đơn vị và kỳ hạn khác nhau; các mức này không dùng để tính trực tiếp chênh lệch với giá thu mua trong nước.

Dự báo ngày 29.11: Theo dõi lượng cà phê vụ mới bán ra

Khi chưa có phiên quốc tế mới để định hướng, giao dịch tại đại lý sẽ cho thấy mức tăng ngày 28.11 có giữ được hay không. Giá Robusta cuối phiên 27.11 có thể giúp bên mua duy trì mức chào nếu các kho vẫn cần bổ sung hàng. Tuy nhiên, ước tính đến ngày 22.11 mới khoảng 15–16% sản lượng vụ mới được thu hoạch, nên nguồn hàng còn khả năng tăng khi tiến độ hái và phơi thuận lợi.

Nếu lượng hàng ra thị trường tăng nhanh hơn nhu cầu mua vào, giá địa phương có thể chững sau nhịp hồi. Nếu người trồng bán chậm và doanh nghiệp cần hàng giao, mặt bằng giá có thể được giữ tốt hơn. Chưa đủ căn cứ để dự báo mức tăng hoặc giảm cụ thể cho ngày 29.11.