Giá cà phê hôm nay 29/10: Trong nước tăng nhẹ, Arabica giảm sâu

Sau chuỗi ngày giảm mạnh, giá cà phê trong nước đã xuất hiện nhịp hồi nhẹ. Tuy nhiên, mức tăng mới chỉ vài trăm đồng mỗi kg, trong khi thị trường kỳ hạn quốc tế vẫn biến động theo hướng bất lợi, đặc biệt với Arabica.

Hình minh họa.

Giá cà phê hôm nay 28/10: Tây Nguyên giảm, thế giới đồng loạt đi xuống

Giá cà phê hôm nay 28/10/2026 tại Tây Nguyên tiếp tục giảm 500–700 đồng/kg, xuống 88.300–89.000 đồng/kg; Robusta và Arabica thế giới cũng đồng loạt mất giá.

Giá cà phê trong nước tăng trở lại

Giá cà phê tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên hiện dao động từ 88.500–89.300 đồng/kg. Mức bình quân tham khảo được niêm yết khoảng 89.100 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg so với lần cập nhật trước.

Đắk Lắk tăng 200 đồng/kg lên 89.000 đồng/kg. Gia Lai cũng đạt 89.000 đồng/kg sau mức tăng tương tự.

Lâm Đồng tăng 200 đồng/kg lên 88.500 đồng/kg, vẫn là khu vực có giá thấp nhất. Tại Đắk Nông (Lâm Đồng mới), giá tăng 300 đồng/kg lên 89.300 đồng/kg, cao nhất trong nhóm khảo sát.

Nhịp tăng giúp giá cà phê trong nước tạm dừng chuỗi giảm kéo dài những ngày cuối tháng 10. Tuy nhiên, mặt bằng hiện tại vẫn thấp hơn đáng kể so với vùng trên 94.000 đồng/kg từng ghi nhận trước đó.

Robusta giảm nhẹ, Arabica tiếp tục đi xuống

Trên sàn London, Robusta kỳ hạn tháng 1/2027 giảm 21 USD, xuống 3.199 USD/tấn. Kỳ hạn tháng 3/2027 giảm 22 USD còn 3.183 USD/tấn, trong khi tháng 5/2027 ở mức 3.175 USD/tấn.

Arabica New York giảm mạnh hơn. Kỳ hạn tháng 12/2026 mất 7 US cent/lb, xuống 286,75 US cent/lb. Hợp đồng tháng 3/2027 còn 276,20 US cent/lb, trong khi tháng 5/2027 giảm về 272,25 US cent/lb.

Diễn biến này cho thấy sức ép trên thị trường thế giới chưa kết thúc. Robusta đang dao động sát vùng 3.200 USD/tấn, còn Arabica tiếp tục lùi sâu sau nhiều phiên giảm liên tiếp.

Thị trường trong nước tìm điểm cân bằng

Nhịp hồi 200–300 đồng/kg tại Tây Nguyên phần nào cho thấy lực bán đã chậm lại sau khi giá xuống vùng thấp. Tuy nhiên, áp lực nguồn cung vẫn hiện hữu khi vụ thu hoạch mới đang bước vào giai đoạn cao điểm.

Cùng lúc, diễn biến yếu của hai sàn kỳ hạn khiến khả năng phục hồi mạnh của giá trong nước vẫn chưa rõ ràng. Thị trường nhiều khả năng tiếp tục giằng co giữa nguồn cung vụ mới tăng lên và tâm lý hạn chế bán khi giá xuống thấp.

Trong ngắn hạn, vùng 88.500–89.500 đồng/kg sẽ là khoảng giá đáng chú ý. Với Robusta, khả năng giữ được khu vực quanh 3.200 USD/tấn sẽ có ảnh hưởng đáng kể tới tâm lý thu mua trong nước trong những phiên cuối tháng 10.